駐泰最後一天　童振源臉書發感謝文盼「台泰友誼長存」

▲駐泰代表童振源。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

駐泰代表童振源將於520就職典禮後接任僑委會主委，他18日於臉書發文表示今天應該是駐泰的的最後一天，並感謝所有工作同仁，希望未來台泰兩國關係將會長長久久，穩定發展，兩國友誼長存。

童振源駐泰三年多以來，推動不少發展、整合資源促進台泰關係，在人才交流部分，2019年台泰雙邊民間互訪超過124萬人次，較2016年成長147%；單就泰國赴台觀光人數而言，2019年人數則達到41萬人次，較2016年成長112%；2019年泰國人赴台求學人數達4,001人，較2016年成長228%。

在台泰經貿交流部分，2019年在外國對泰國整體投資衰退18.6%的情況下，台灣對泰國獲核准投資大幅逆勢成長278.2%；2019年泰國投資台灣獲核准金額則達到7,073萬美元的歷史新高，較2016年成長一倍，而過去3年泰國投資台灣總額佔過去70年總額的將近一半。

童振源表示，在歷任代表與同仁的共同努力下，去年駐泰代表處自有館舍落成，這是我國在東南亞各國的第一個自有館舍，是在泰國15萬台灣人的家，也象徵台灣政府對泰國各界的堅定承諾，台灣人會在泰國持續生根茁壯，未來台泰兩國關係將會長長久久，穩定發展，兩國友誼長存。

最後，童振源向所有代表處同仁表達感謝之意，感謝政府各單位、泰國台僑胞與各界朋友的支持與協助！

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