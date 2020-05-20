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林森里雲霄厝推廣剖香腳　學童文化傳承百年技藝

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▲林森里雲霄厝剖香腳鄉土課程研習 百年技藝傳承 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲手工製香老師傅蔡增成 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市林森里雲霄厝社區舉行「剖香腳」傳統技藝示範，由製香師傅邱錦雲、蔡增成老師示範傳統製香過程，東區區長田文珍、林森里里長王廣禮、嘉大附小校長陳明聰等眾貴賓到場，見證文化傳承，現場也有嘉大附小約50名校外教學的學生聽得津津有味，勤作筆記。

▲林森里雲霄厝剖香腳鄉土課程研習 百年技藝傳承 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲戶外教學學生參加鄉土課程研習剖香腳 。（圖／記者翁伊森翻攝）

區長田文珍表示，剖香腳是百年傳統的傳承下來的文化，勉勵各位小朋友認真學習，將來成為嘉義市的觀光文化大使。

林森里里長王廣禮表示，內安雲霄社區發展協會和林森里辦公處推廣剖香腳，從民國88年到現在已經20多年，在20多年來今天可以說是排除萬難，因為疫情關係小朋友都必須戴口罩，共同來學習，就是希望剖香腳的精神能一代傳一代，傳承下去；感謝祖先做那麼辛苦的工作，為了養活家庭，供養家人成長茁壯，所以我們要心存感恩，感謝前人為我們的付出。

▲林森里雲霄厝剖香腳鄉土課程研習 百年技藝傳承 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲邱錦雲老師 。（圖／記者翁伊森翻攝）

只見邱錦雲俐落的鋸竹、剖片、剖絲，一個大竹筒能剖出一千多支香腳，再將一大束香慢慢展花，形成一朵朵美麗蘑菇狀的香腳花。接著再由製香師傅蔡增成示範，如何在中藥材與檀香瀰漫的香料中滾出圓潤香支。蔡老師在近2公尺的圓盆前，把打好底的香腳浸水，撥、滾、甩、抖、搓，均勻沾黏以中藥與檀香為基底的香粉，同樣過程手工來回多次，就製成拜拜用的香。學生都非常專注學習，讚嘆老師傅神乎其技的好手藝。

▲林森里雲霄厝剖香腳鄉土課程研習 百年技藝傳承 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲致贈感謝狀 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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關鍵字：

林森里雲霄厝剖香腳

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