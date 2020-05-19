地方媽媽曬衣兼蒐證！半裸男蹲地用力留下「2條濕軟」　她怒吼：撿走

記者陳以昇／台北報導

台北市松山區一名地方媽媽晚間在陽台晾衣服時，見鄰居騎腳踏車到門前的樹下，直接脫褲拉屎便溺，原來這名男子已經不是第一次隨地大小便，她氣得將過程錄影拍下，並對他說「屎要檢走！」，他抬頭看了一下，完全不理會，事後怒上網到環保署網站報案。

▲凸肚惡鄰居裸上身跑到鄰居家門前樹下拉屎便溺 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼凸肚惡鄰居拉屎便溺後，沒清潔就穿上褲子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，這名裸著上身、騎著腳踏車的惡鄰居，住在台北市松山區巷內，時常酒後就隨地大小便，附近民眾時常一大早出門就見到門口被拉了一坨屎或一泡尿，卻苦無證據找不到是誰所為。

▼鄰居媽媽看到拍下過程，對他大喊「屎要撿走」。（圖／記者陳以昇翻攝）

18日晚間12時許，小花媽媽（化名）在陽台晾衣服，突然看到鄰居男子裸上身騎著腳踏車，緩緩停在家樓下前方的公園，突然脫下褲子，直接在樹下拉屎便溺；小花媽媽終於看到長年在住家旁留下「黃金」的真兇，立刻用手機錄下整個過程。

男子拉完後也沒清潔就穿起褲子，小花媽媽立刻對他大喊「屎要檢走！」，男子抬頭看，卻完全不與理會，搖晃地騎腳踏走離開；小花媽媽氣的立刻上網到環保署投訴報案，要給這名惡鄰居一個教訓。

他奶奶的美麗小秘訣

▼凸肚惡鄰居留下2條排泄物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼凸肚惡鄰居裸上身跑到鄰居家門前樹下拉屎便溺，鄰居媽媽到環保署檢舉 。（圖／記者陳以昇翻攝）