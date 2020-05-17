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雜貨店賭「象棋麻將」...警衝入他竟休克險沒命　家屬怒控執法過當

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記者林悅／台南報導

台南市學甲分局5月15日下午前往台南市將軍區一處民宅取締賭博，警方持搜索票到場查緝時，其中一名60多歲洪姓男子，疑因遭受驚嚇刺激過度，竟休克送醫，目前在市立安南醫院住院觀察，洪男家屬十分不滿，怒控警方有執法過當之嫌。

▲台南市學甲分局取締賭博，其中一名洪姓男子疑遭受驚嚇刺激過度，竟休克送醫，洪男家屬十分不滿，怒控警方有執法過當之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市學甲分局取締賭博，其中一名洪姓男子疑遭受驚嚇刺激過度，竟休克送醫，洪男家屬十分不滿，怒控警方有執法過當之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市學甲分局取締賭博，其中一名洪姓男子疑遭受驚嚇刺激過度，竟休克送醫，洪男家屬十分不滿，怒控警方有執法過當之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲該處民宅是鄰近的老人平日聚集泡茶聊天的地方，會玩象棋麻將。

洪姓男子表示，那天下午突然衝進1、20名警察，一進去就大喊「都不要離開，回到原本坐的位置」，洪男對警方說：「如果你們是在抓通緝犯，我誇讚你們，但這裡都是老人，在這裡消遣，抓幾個老人交代，這樣對嗎？」

洪男說，警方當場喝斥他，叫他不准再說話，否則依妨害公務現行犯逮捕。洪男表示，當下有嚇到，也很氣憤，過沒多久，他就心頭一顫，不省人事，醒來已在醫院了。洪姓男子認為警方執法過當，洪男小兒子也說，警方雖是依法執行公務，但到了現場，看見都是老人，並非職業賭場，為何沒有臨時應變的作為？

洪男本身有慢性病，需長期洗腎，他的小兒子說，當天父親先被送到柳營奇美醫院，一度狀況不樂觀，醫生表示可能須住進加護病房，但因父親都是在安南醫院就診，所以就轉至安南醫院，目前在安南醫院住院安排詳細檢查。家屬十分不滿，怒控警方執法過當，但目前仍以洪男身體恢復最重要，其他再研議如何處理。

▲台南市學甲分局取締賭博，其中一名洪姓男子疑遭受驚嚇刺激過度，竟休克送醫，洪男家屬十分不滿，怒控警方有執法過當之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲洪姓男子疑因遭受驚嚇刺激過度，竟休克送醫。

洪男說，該處是鄰近的老人平日聚集泡茶聊天的地方，會玩象棋麻將，每次自摸就放20元在塑膠盒裡，這些錢是補貼屋主吹冷氣的電費及飲食的費用；洪男說偶而會打麻將，也都只有一桌，有抽頭，但都拿來貼飲食的費用。

據了解，該處民宅洪姓女屋主指出，當天3個加起來200多歲的老人在玩象棋麻將，其中一個還是「弱智」的大嬸，幾十年來，這裡一直是附近老人聚在一起泡茶聊天、消遣娛樂的地方，不是職業賭場，洪姓女屋主認為警方這樣的執法過當，她也對這些老者受到波及驚嚇，感到相當抱歉。

學甲警方指出，數個月來學甲分局將軍分駐所不斷接獲檢舉，指苓仔寮一處社區雜貨店有聚賭、妨害安寧，並發生酗酒、喧嘩、賭博、隨地便溺等，滋擾社區的情事。經過警方數月的蒐證，發現檢舉情資屬實，即於5月15日向台南地院聲請搜索票獲准，隨即派員前往查緝。

▲台南市學甲分局取締賭博，其中一名洪姓男子疑遭受驚嚇刺激過度，竟休克送醫，洪男家屬十分不滿，怒控警方有執法過當之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方表示，進入該處所，現場雖非典型職業大賭場，然現場除洪女外，尚有3人賭博，6人在場圍觀，有別於一般麻將抽頭，民眾檢舉職業賭場並非無理由。警方就現場情況，將賭博的3位民眾，依社會秩序維護法裁處，將提供賭博場所的洪女依刑法268條賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，其他在場人等6人依實際情況，以證人身份處理。當時洪姓男子也馬上安排就醫，未製作筆錄。

學甲分局強調，警方的處置是衡量現場所能做最合情的處理，以法律的規定來說執法是沒有「退路」，否則就是警方違法瀆職，遭受法辦的將是警方；警方會依法將洪男身體狀況陳報法院，建請待他身體康復再作後續處理。

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