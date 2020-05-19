憂親共人士洩露美軍火數據？吳嘉隆點出「關鍵」：美國花樣很多

▲財經專家吳嘉隆。（圖／記者林怡雨攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

財經專家吳嘉隆日前指出，他認為有人稱台灣內部有親共的，有被紅色滲透的，會把美國賣給台灣精密武器的數據送到對岸等說法是錯的，畢竟這根本難不倒美國，「因為送過去的數據都不是重要的部分，甚至於是假數據」。

吳嘉隆17日在臉書指出，在美中關係轉換成對抗的時刻，美國為了支持台灣，就得賣給台灣頂級軍火，所以有這個需要的同時，美國能耍的花樣多了去，「可以解決把數據送到對岸這種小問題，因為送過去的數據都不是重要的部分，甚至於是假數據」。

他指出，「我們來想像一種情況，就是美國賣給台灣的某些軍火，根本沒有移交給台軍方來操作，而是在美方手裡操作」；再加上某些賣來台灣的軍火中，有些功能是有鎖碼的，「所以，如果有什麼數據傳到對岸，都是被鎖碼的數據」。

吳嘉隆認為，在美中關係是和解的狀態下，美國賣給台灣的軍火都是以防守為主，但現在的關係也逐漸轉變為對抗的階段，所以必須認真考慮台海的緊張局勢慮，而這時就有需要賣給台灣頂級貨了，「那美國當然有對策，避免重要的軍事數據流落到對岸去」。

「既然防守台灣這麼重要，美國會因為台灣內部可能有親共的人，就不賣台灣軍火了嗎？」吳嘉隆認為不可能，這種事情根本難不倒美國，他們照樣會賣頂級軍火給台灣。

最後，吳嘉隆分析，實際上，美國在幫蔡英文清洗身邊的親共人士，叫做「清君側」，這就是為什麼新內閣裡國家安全團隊與國防部都會換人的原因。

►破萬元「氣炸鍋組」殺到2890元！3大優點減油80%還能變廚神～