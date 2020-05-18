調味乳的霸主是誰？擠下巧克力...網推爆「神口味」：完全沒對手

▲調味乳有各式各樣的口味可以選擇 。（圖／資料照）

記者康心禹／綜合報導

調味乳是很多人從小到大的回憶，不僅有各式各樣的口味，還是許多不敢直接喝鮮奶的人的好選擇。近日就有網友好奇詢問「調味牛奶的第一名是誰」，沒想到眾人最推的竟然是麥芽口味的調味乳，直呼「真的是最好喝的」、「完全沒有對手」。

原PO在PTT以「調味牛奶第一名是誰」為題表示，他小時候不敢單喝牛奶，大家都說去日本一定要喝明治牛奶，但他還是覺得有股無法接受的味道（大概是奶味），不過當蜂蜜加進牛奶之後，整個味道都為之改變了，又甜又香，「小時候以為巧克力牛奶就是調味牛奶第一名了，但我現在肯定地說蜂蜜牛奶才是第一名！！不服來戰阿！」

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貼文一出後立刻掀起眾多討論，多數網友首推「麥芽牛奶」，「麥芽沒有之一」、「絕對是麥芽」、「從小就只喜歡麥芽牛奶」、「麥芽最好喝」、「麥芽沒有對手」、「麥芽超甜超好喝」、「喜歡喝不甜麥芽牛奶可以試試鮮奶加一點麥茶」、「麥芽>蘋果>巧克力，不過只要是牛奶基底配什麼都好喝」、「以前喜歡巧克力，現在麥芽牛奶才是首選」、「幼稚園前都泡味全的水果奶粉，後來小學早餐都訂麥芽」。

除了麥芽口味的牛奶受到最多人的喜愛之外，許多網友也推薦其他口味，「巧克力第一、蘋果第二」、「養樂多牛奶才是最好喝的」、「草莓！！！！」、「蜂蜜+鮮奶超好喝，還有淡淡花香」、「西瓜牛奶」、「蘋果牛奶」、「布丁酪梨牛奶」、「咖啡牛奶」。