芒果上市天天摸萬顆　枋山果農陳明賢滿腹芒果經

▲屏東縣果農陳明賢有滿腹芒果經 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

5月份開始是屏東縣芒果產期，紅潤鮮紅的愛文芒果不僅供國內市場；果農陳明賢更是集貨陸續外銷大陸及日本市場，每日社員載進來的芒果，經分級選別及包裝等處理過程，保證安全無虞才上路。

▲▼枋山芒果。

46歲的陳明賢退伍後就留在家鄉種芒果，將近30年的芒果經驗，但仍不斷充實新知識，自己將近5公頃芒果園，還有班員送進來的芒果都要經過他一一挑選，每天將近上萬粒芒果都經他的手摸遍才再次選別。

他的果園以愛文芒果為主，但也有種金蜜、金煌、水蜜桃等不同品項，以錯開產期，從3月陸續開採到7、8月份，全部結束才有得休息，雖然今年雨水少、顆粒稍小，但甜氣及香氣增加，尤其他栽種技術品質更是顧客首選。

他申請產銷履歷驗證，讓芒果不僅美味還有健康，枋山一帶是全台最早上市的芒果，所以外銷也最早，陸續出了10幾個貨櫃到大陸及香港，也準備外銷日本，雖然因疫情日本檢疫官無法到台灣來，但防檢局一樣做到嚴格的檢查。

提到芒果陳明賢就有滿腹的芒果經，他成立合作社不僅把社員的芒果集中出貨，更重要是能將經驗傳承給後輩。

農糧署南區分署長姚志旺表示，4月份開始就有愛文芒果陸續上市，從屏東枋山、枋寮一路到台南的玉井、南化等，提醒消費者把握品嘗的好時機。

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