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美神盾艦現身菲律賓海實射　呂禮詩：美軍頻動員偵察機的真正原因

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▲ 美軍「希羅號」本週在菲律賓海進行標準二型防空飛彈的實彈射擊。（圖／翻攝自U.S Pacific Fleet推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

美軍近日頻頻動員偵察機在南海開展偵查行動，引起外界討論。美軍太平洋艦隊（U.S Pacific Fleet）今（22）日在推特透露，神盾巡洋艦「希羅號」（USS Shiloh CG 67）本週在菲律賓海進行防空飛彈實彈射擊。對此，軍事專家呂禮詩認為，「這才是美軍電偵機密集出現在台灣周邊海域的真正原因！」

美國太平洋艦隊在推特貼出3張照片並說明，提康德羅加級神盾巡洋艦「希羅號」本週在菲律賓海進行標準二型（SM-2）防空飛彈的實彈射擊；據了解，這艘船艦曾於今年1月「由南往北」航經台灣海峽。

▲ 美軍「希羅號」本週在菲律賓海進行標準二型防空飛彈的實彈射擊。（圖／翻攝自U.S Pacific Fleet推特）

對此，前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩在臉書上發文提到，這才是美軍電偵機密集出現台灣周邊海域的真正原因，當大家都關注在『羅斯福號』（USS Theodore Roosevelt CVN 71）航空母艦打擊群（CSG）和『美利堅號』（USS America LHA 6）兩棲突擊艦遠征打擊群（ESG）在南海的行動時，EP-3E、RC-135U電偵機也一直穿梭於巴士海峽周邊海域，讓不少專家先進都認為南海局勢一觸即發，但應與「希羅號」實彈試射有關。

呂禮詩指出，雖然美軍在此海域的射擊操演並不是首次，國軍的基隆級艦也曾經在東部海域進行過類似的實彈演練，不過此時此刻美軍在菲律賓海的前進部署（forward-deployed），對中國、對台灣展現了一定的決心與目的。

▼ 呂禮詩認為，美軍此時在菲律賓海的前進部署，對中國、對台灣展現了一定的決心與目的 。（圖／翻攝自呂禮詩臉書）

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