快換桌面照片！研究︰多看帥哥美女可「增強記憶力」

▲IU是許多人心目中的女神。（圖／翻攝自IU IG）

實習記者施怡妏／綜合報導

看帥哥美女不但賞心悅目，竟然還可增強記憶力、提高工作效率！美國東卡羅萊納大學（East Carolina University）曾做過兩項研究發現，看帥哥美女會讓人內心產生「目標感」，因而可以增加人類的記憶力，以及提高做事情的效率。所以如果你（妳）是金魚腦，就快把手機和電腦桌面換成你（妳）的男女神照片吧！

SAGE期刊曾發表過一篇報告，美國東卡羅萊納大學以大學生為對象，做了兩項研究。第一項研究邀請58名學生並分為兩組，分別隨機觀看10張面孔，每張面孔停留7秒鐘。一組看帥哥美女，另外一組看普通男女，隨後讓他們聽一段從未聽過的故事，並進行社交互動。

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▲研究顯示，看帥哥美女可以提高工作效率。圖為炎亞綸。（圖／翻攝炎亞綸臉書）

▲研究人員分析，帥哥美女因為具有吸引力，能讓人產生「目標感」，人們會更有活力和動力，記憶力也會短暫增加。（圖為李敏鎬／KKBOX提供）

事後，個別問大學生6個問題，以及故事的內容，結果發現，看帥哥美女照片組的記憶力，比另一組普通男女還要好。研究結果顯示，在聽故事的時後，看美女的男性記得的細節較多，但女性卻沒有受到男性顏值的明顯影響。

另外一項測試則是邀請123名大學生，並分成三組進行測驗。

第一組：先看高顏值的照片、聽故事，再看普通顏值照片，最後接受記憶。

第二組：先看普通顏值的照片、聽故事，再看高顏值照片，做記憶測試。

第三組：只看普通顏值的照片、聽故事，做記憶測試。

研究結果顯示，聽完故事之後，看高顏值照片的組別記憶力較好，對於帥哥美女的印象較深，甚至可以從照片就認出他們的外貌，而且男性會比女性更盡力去打動心儀對象。

▲研究發現多看帥哥美女，對人類的記憶力有幫助。圖為MAMAMOO輝人。（圖／翻攝自MAMAMOO推特）

▲丁海寅。（圖／friDay影音提供）

研究人員認為，帥哥美女賞心悅目，具有吸引力，能夠刺激人產生「目標感」，成為受試者的「短暫求偶目標」，為了讓目標可以留下好的印象，會觸發人們的活力以及動力，記憶力也會在短時間內變好；相對的，普通顏值的人無法觸發「目標感」，對於記憶力的影響也就沒有變化，此外，男性多看心儀對象的照片，能提高工作效率，女性多看心儀對象的照片，則能增強記憶力。