北市議員撞重機！保險業務竟回「客戶不願賠償」　車主嗆：好大官威

▲王浩的休旅車從後方追撞重機。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近日高雄市議員韓賜村爆開車闖紅燈撞死人，造成死者配偶跳樓輕生；無獨有偶，有民眾爆料，指台北市議員王浩上個月曾駕車追撞一輛重機，重機車主要求王浩賠償，但他卻「冷處理」，還反控重機的車燈經過改裝，疑似是要逃避責任。車主表示，王浩事後不接電話，他的保險公司還說王不願賠償，氣得車主痛批：「好大的官威！」

一名蘇姓女網友在臉書社團、PTT上PO文，指家人在4月15日晚間，下班騎乘一輛黃牌重機，於台北市逸仙路右轉仁愛路時，突被一輛黑色Lexus 休旅車從後方猛撞一下。駕駛休旅車的男子見狀下車，卻只說「不好意思」就回到車上，重機車主堅持報警，休旅車車主僅回一句：「那你報啊！」就自顧自不斷打電話。

重機車主檢視愛車，發現車牌、護板破裂、後土除也被撞凹，結果警方一到，對方竟直言重機的車燈改裝，反控重機發動時頭燈沒有亮，還要求警察拍照，態度相當強硬，更表示自己不會賠償，讓重機車主相當不滿。

重機車主怒控，一個禮拜過去，休旅車主及其保險公司連一通電話都未聯絡，於是他打電話給對方，結果對方馬上掛電話，之後也不接。好不容易聯繫上對方的保險公司，將車輛維修的估價單傳給保險業務，沒想到業務竟稱：「客戶不願賠償。」事後得知，原來休旅車主是台北市議員王浩，怪不得「官威這麼大！」

處理車禍的信義分局交通隊表示，案發後員警到場協助，對雙方車損部位拍照、據實記錄車禍現場位置，目前已交由雙方自行協調賠償事宜；另查，重機車主並無違規改裝，警方並未對其開罰。至於遭指控冷處理的台北市議員王浩，接受媒體採訪時說，賠償一事都交給保險公司全權處理，他只需得知結果即可，不了解保險員與對方的協調過程。



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