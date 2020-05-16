她跳天橋滿身血卡貨車　小黃運將目睹驚嚇提醒…司機淡定搬屍：是玩偶啦！

▲小貨車司機就這樣一路載著滿是鮮血的女子行駛了2公里才下車「移屍」。（示意圖／PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本東京14日上午一名女性突然從天橋跳下，怎知好巧不巧就這樣掉在一台正好從天橋下經過的小貨車後車斗上，不過小貨車駕駛卻毫不知情，一路載著滿身是血的女性行駛了2公里後，才在後方計程車司機的提醒下，下車查看。最令人震驚的是，貨車駕駛下車後竟只說了一句，「只是玩偶而已。」隨後便把女子從後車斗上搬下來，當場駕車離去。目前警方正在深入調查詳細事發經過。

根據《日本放送協會》報導，東京足立區14日上午4時半一名女子疑似因想不開，便從天橋上一躍而下，當場跌落一輛正好路過的小貨車後車斗上，血流不止，而整個過程全被後方的計程車司機目睹。計程車司機表示，女子跌落後，小貨車司機竟然絲毫沒有要停車的跡象，就這樣一路開了2公里，才在他的逼車下，停車查看。

根據警方調查，計程車司機表示，小貨車司機下車後只對他說了一句，「只是個玩偶而已。」隨後便把該名女子的身體徒手搬下車，揚長而去，計程車司機嚇得連忙報警處理。救護人員抵達現場後，雖然馬上將受傷女性送往醫院治療，但該女最後仍不治身亡。

警方表示，目前已經掌握死者身分並排除他殺可能，接下來會持續調查詳細事發經過，如有需要也會隨時通知現年60多歲的小貨車駕駛到案說明。

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