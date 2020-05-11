「學霸」女研究生墜樓亡！　同學電話揭真相：她一個月前就變了

▲學霸女研究生墜樓亡。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸湖南岳陽的黃姓女學生從小到大求學順利，進入了中國傳媒大學當研究生，沒想到畢業前夕出現精神失常、幻聽等症狀，最終選擇自我了斷，讓家人、親友傷心斷腸。對此，黃姓研究生的同學揭露，其實事發前一個月，黃女的精神狀況就一直不好，還不斷詢問「導師不給畢業會怎樣」。

綜合陸媒報導，一名網友在微博發文稱，她的姊姊從小到大就是名好學生，求學過程順利，最後進入中國傳媒大學就讀。沒想到，就在畢業前夕，姊姊遇上了薛姓導師，雙方個性不合，進而衍生出悲劇。

網友說明，由於雙方意見相左，薛姓導師沒有在姊姊的開題報告上簽名，姊姊只能求助其他教授，來通過開題報告，不過，隨著論文愈趨完整，姊姊不斷受到薛姓導師刁難，儘管徹夜修訂論文，導師仍一眼都不看報告，只覺得姊姊「在敷衍」。

由於苦苦哀求導師未果，加上該校的規定，黃女沒有辦法畢業，漸漸出現幻覺、幻聽等精神失常的症狀，4月30日前往醫院就診。醫師診斷後判定，黃女的狀況不樂觀，應該立刻住院。

▼學霸女研究生墜樓亡，家人用她的微博發文。（圖／翻攝微博）



黃女的家人則認為，帶回老家治療，可能比較好一點，因此隔天決定將黃女接回家。沒想到，黃女回到家的隔天，就選擇跳樓結束生命，短短26歲的人生劃下句點。

黃女的家人經過訪查發現，該名導師除了黃女以外，還有2名學生，這2名學生都是延畢生，且黃女出事後，導師一通電話也沒打，讓家人相當憤怒，轉而將事件曝光。

這起事件在網路上不斷發酵，中國傳媒大學也緊急做出官方回應，對黃女的離世感到相當痛心，也深表悼念，會立刻成立善後小組，與黃女的家人保持聯繫，陪伴家人走過心痛的時刻。

▲王姓同學受訪時指出，黃女情緒一直都不對。（圖／翻攝《澎湃新聞》）



對此，黃女的王姓同學揭露，她與黃女在疫情期間曾有過聯繫，當時黃女問她「若導師不給畢業會怎樣」，後來再度聯繫，可以明顯發現黃女有心理障礙，情緒不對勁，也有語無倫次的狀況。

得知黃女的情況，王姓同學立刻與學院的輔導員聯繫，希望能夠幫上忙。當時輔導員則告訴王姓同學，已經成功安撫黃女的情緒。不過，王姓同學再度聯繫黃女時，仍然相當沮喪，且進入偏激的狀態，「我問了很多同學，他們都知道她（黃女）為了畢業的事情，可能心情有點不穩定，只是沒有想到事情會變得這麼糟糕。」

目前黃女的家人已與校方取得聯繫，11日將進行初步協商、溝通，釐清薛姓導師在事件中的責任。

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