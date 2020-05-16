3歲馬尾娃走到超商「我要買乖乖」…秒忘回家路　警察叔叔來了！

▲山佳派出所員警到場後，牽著小女童挨家挨戶的詢問，努力為小女童找回家的路。（圖／樹林分局提供）

圖文／CTWANT

新北市樹林區一名3歲小女童，本月13日到位於樹林區東華街住家附近的超商購物，豈料，小女童竟忘記回家的路，所幸樹林分局山佳派出所接獲報案後，立即出動2名員警陳昱豪、曾品豪到場，並沿路挨家挨戶的詢問是否知道這名女童住家，最後終於在一間小吃店找到該女童母親，這才終於結束一場虛驚。

警方表示，員警到場時發現一名年約3歲的女童獨自落單在超商內，女童身上無任何物品可以判斷身分及來處，亦無法得知父母名字及家裡電話，也因年紀太小無法陳述相關訊息。

男警細心牽著女童挨家挨戶詢問是否看過該女童，終於在幾百公尺外的一間炸物小吃店，發現該女童母親，女童母親向表示，因當時店內客人較多，一時忙於工作而未注意小孩跑出店外，女童母親表示對於兒童居家安全將會更加注意，也十分感謝員警的辛勞。

樹林警分局表示，警察熱心為民服務，讓迷失的孩童回到母親的懷抱，彰顯助人最樂精神，也呼籲家中有幼童者要多加陪伴並留意，以防走失也能避免發生憾事。

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