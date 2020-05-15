6正妹拒包養！霸道總裁喊價50萬　她秒噴2字…點頭答應了

▲許多少女看到大筆的包養金額，瞬間從拒絕轉為答應。（示意圖／翻攝pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸安徽省一名28歲仲姓男子因疫情失去收入來源，竟異想天開，裝作建設公司老闆接近女網友，以包養給錢的方式接近，最後騙得錢財後消失。警方表示，至少6名女子受害，其中最小的才18歲，目前仲男已被刑事拘留，詳細案情有待釐清。

據《蕪湖新聞網》報導，仲男身穿帥氣西裝，手拿名牌皮包，透過交友平台結識女子，開頭便以「不干涉彼此工作、生活，每個月在一起4、5次左右」開頭，接著提出高額價格，讓不少女姓中招。

▲▼仲男裝作霸道總裁，騙財又騙色。（圖／翻攝蕪湖新聞網）



其中，一名女子本來拒絕仲男，但看到對方說「12萬（約50萬元新台幣）行嗎」，立刻從「我不」轉為「臥槽」等驚嚇語，掉入仲男的陷阱之中。

一名李姓女子表示，她起初答應仲男以每月8萬元（約33萬元新台幣）包養，但到賓館碰面後，對方卻又以資金周轉為由，借了1500元（約6300元新台幣）後封鎖消失，氣得她報警處理。

警方表示，受害女子至少6名，每個都為20多歲的年輕正妹，由於涉世未深才被包裝過的仲男所騙，損失金額約2萬元人民幣（約8萬元新台幣），且大部分女生受騙後礙於面子，不敢報警，才讓仲男食髓知味，持續犯案。

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