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感恩第一線　慈濟贈補給品給羅東聖母醫院

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▲▼慈濟基金會15日上午前往天主教靈醫會羅東聖母醫院，捐贈108箱福慧珍粥給第一線防疫醫護人員，感謝他們守護家園，守護愛。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

大愛共伴，不分宗教不分彼此，讓善循環。慈濟基金會15日上午前往天主教靈醫會羅東聖母醫院，捐贈108箱福慧珍粥給第一線防疫醫護人員，感謝他們守護家園，守護愛。

義大利受新型冠狀病毒疫情重創，來台55年的義籍神父呂若瑟，請求各界援助他的家鄉，台灣人的愛心湧入，6天內募到1億多元，並打包物資馳援義大利。天主教靈醫會神父安恆立表示，感謝台灣人的愛心，同時感謝慈濟基金會跨宗教的協助，提供補給品給前線防疫人員。

安恆立指出，早上與慈濟基金會一同前往郵局關懷郵務士，接著又有福慧珍粥送愛到醫院，這種不分宗教不分彼此的心意非常感動，他也代表醫院裡一千多位同仁表達無限感謝。

慈濟資深志工吳宏泰表示，感謝羅東聖母醫院為在地人守護健康，看著醫護人員辛苦前線抗疫，慈濟因疫情緣故多數活動暫停或延後辦理，志工雖然無法到第一線，但用守候的心意祝福醫護，希望福慧珍粥能提供大家滿滿的能量。

▲▼慈濟基金會15日上午前往天主教靈醫會羅東聖母醫院，捐贈108箱福慧珍粥給第一線防疫醫護人員，感謝他們守護家園，守護愛。（圖／慈濟基金會提供）

此次慈濟基金會準備的福慧珍粥，類似八寶粥讓防疫人員在肚子餓時，可以隨手充飢，吃完後還能變成存錢筒，留為紀念。慈濟志工一瓶瓶拿給護理人員，各單位也推著車來領用，大家都抱持著感恩的心，期盼全球疫情能盡快消弭。

安神父帶領慈濟志工走訪靈醫會文史館，了解靈醫會，大家也從中得知六十年前的蘭陽平原貧窮落後疾病叢生，以醫療傳道為職志的靈醫會選擇蘭陽平原為行腳助人的第一個據點，主教將宜蘭縣羅東鎮、冬山鄉、三星鄉、大同鄉、以及五結鄉交給靈醫會作為工作範圍。

1952年6月15日租下一家小診所，7月17日范鳳龍大夫開了第一台刀，從此行醫濟世，更名為「聖母醫院」，當時僅有十二張床，而宜蘭縣人口約26萬人，診所寥寥可數，當時醫療資源非常缺乏，直至2007年已擴增至600多床。

▲▼慈濟基金會15日上午前往天主教靈醫會羅東聖母醫院，捐贈108箱福慧珍粥給第一線防疫醫護人員，感謝他們守護家園，守護愛。（圖／慈濟基金會提供）

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