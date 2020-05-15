端午節遇見幸福　林內鄉農會推五穀粽今起開放預購

▲林內鄉農會為感謝醫護辛苦防疫，贈送1200顆肉粽為醫護加油打氣，雲林縣副縣長謝淑亞代表受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林林內鄉農會為協助農民行銷雲林在地金鑽鳯梨、芋頭等農產，今年開發「芋健幸福五穀粽」，是帶著淡淡果香味有鳯梨、芋頭的肉粽，今（15）日贈出1200顆分享予辛苦抗疫醫療人員，農會總幹事黃國洲表示，「芋健幸福五穀粽」今年限量1萬顆，今日開始接受預購。

林內鄉農會指出，為感謝醫護辛苦防疫，農會送1200顆肉粽為醫護加油打氣，雲林縣副縣長謝淑亞代表受贈，謝淑亞說，芋健幸福五穀粽酸酸甜甜又鹹鹹，健康養生，又能解油膩很好吃，也謝謝農會為醫護人員加油打氣。

▲林內鄉農會總幹事黃國洲親嚐芋健幸福五穀粽，將其推廣予消費者。（圖／記者蔡佩旻攝）

黃國洲表示，受到武漢肺炎疫情影響，許多農產品包括鳯梨、芋頭等都因外銷受限，銷路成效較往年不佳，今年農會發揮巧思，開發芋健幸福五穀粽，將林內鄉在地所產鳯梨、芋頭、豬肉結合五穀米包成肉粽，希望能助農民一臂之力。

黃國洲指出，芋健幸福五穀粽每顆重量200克，以10顆為一單位，一串售價僅420元，5月15日起接受預購限量1萬顆，即日起民眾可向林內農會推廣股訂購。

▲今年農會發揮巧思，開發芋健幸福五穀粽，將林內鄉在地所產鳯梨、芋頭、豬肉結合五穀米包成肉粽。（圖／記者蔡佩旻攝）



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