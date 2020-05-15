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慶祝518國際博物館日　佛光山佛陀紀念館「集印趣」15日開跑

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▲佛光山佛陀紀念館慶祝518國際博物館日，舉行「集印趣」活動 。（圖／佛陀紀念館提供）

▲佛光山佛陀紀念館慶祝518國際博物館日，舉行「集印趣」活動 。（圖／佛陀紀念館提供）

記者陳崑福／高雄報導

佛光山佛陀紀念館慶祝518國際博物館日，舉行「集印趣」活動，今5月15日開跑，至18日止，遊客可在館內7個景點收集特製印章，藉由活動見證人間佛教的平等、多元與包容性。

國際博物館協會自1977年以來，於每年5月18日舉辦國際博物館日，藉由活動讓更多人認識「博物館是文化交流、豐富文化和促進人們相互了解、合作與和平相處的重要媒介」。

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去年世界各地約有逾3萬7千家博物館參加國際博物館日；2020年的主題是「平等的博物館─多元與包容」，希望透過博物館展現的觀點，識別和克服偏見，倡議一切平等，進而增進博物館的多元性與包容性。

佛陀紀念館於2014年7月獲國際博物館協會ICOM認證，成為最年輕的正式會員，也參與國際博物館日，今年並推出「集印趣」等慶祝活動，此外還有「十大照相點」，以及「佛館AR」、語音導覽等服務。

館長如常法師表示，星雲大師創立的佛陀紀念館，是一個完全開放、友善的博物館。所呈現的內容，都是完全面向社會大眾。在佛館可以看到多元的展覽、表演，還有世界神明聯誼會，不僅包容不同性質的活動，也促進宗教間的和諧。如常法師說，佛館提供社會大眾一處良好的環境，希望大家一同來體驗這友善、平等的博物館。

配合「集印趣－慶祝518國際博物館日」活動，佛館即日起至17日響應博物館週線上活動，在社群媒體上分享7則不同主題的佛館內容，希望藉此面向國際，增進佛館與文化愛好者和專業人士的互動。遊客可上網http://lnago.com/ADO3A ，用手機收聽或觀看各景點的語音及影片導覽，線上瀏覽佛館10大推薦參觀行程。

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