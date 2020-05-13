台中女騎士「牙起來」催油門踩煞車瘋狂晃動　網爆笑：壓不住「胯下巨龍」

▲台中市一名女騎士停等紅燈時，做出像騎馬般的怪異行為，引發網友熱議。（圖／擷取自臉書社團《爆廢公社》）

記者白珈陽／台中報導

臉書社團《爆廢公社》12日PO出一段影片，台中市一名女騎士於北區永興街與進化北路口停等紅燈時，疑似不耐久候，突然狂催油門再猛按煞車，接著像騎馬般的拉高機車龍頭晃動數次，隨後疑闖了紅燈揚長而去。奇特的行為，讓路人相當傻眼，將影片拍下上傳，引起網友熱議。

該女子的行為實在太顯眼，讓路旁車內駕駛完全傻眼，拿出手機拍攝，在LINE群組造成瘋傳，12日有民眾以「怪事年年有，今年特別多」為題，於臉書社團《爆廢公社》貼出影片，造成網友熱議，並引發創意留言串：「他要騎馬去找爾康啦！駕、駕、駕～」、「你們快走，我快壓制不住我跨下這頭巨龍了」、「錢都投了怎麼不會動」等語，甚至有網友因近日接連看到思覺失調症殺人犯被法官輕判，諷刺地說「避免出事被究責，思覺失調裝起來」。

影片中，女騎士於台中市北區永興街與進化北路口停等紅燈，欲往太原路方向行駛，她疑似不耐久候，於待轉區反覆進行狂催油門、猛按煞車的動作，也許是為了緩衝煞車的反震力道，女騎士數度拉起機車龍頭，整個人與車身大幅晃動，隨後疑闖紅燈快速離去。

台中市第二警分局永興派出所長蕭登元表示，根據影片中畫面顯示，該女子恐涉違反道路交通管理處罰條例第13條，即闖紅燈行為，不過警方尚未收到民眾檢舉，不清楚女騎士闖紅燈的時間，若民眾要告發須帶著資料及證據，屆時將針對闖紅燈部分，依法開罰1800元。

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