吳茂騰殺女友鋸屍「可教化」再逃死　被害家屬怒：蔡總統妳有沒有聽到啊？

▲死者的大姐及兒子認為吳茂騰沒判死，實在太沒天理，一定要上訴，一定要讓吳判死刑。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

32歲男子吳茂騰勒斃同居人張姓女子，以鋸子分屍裝袋後棄置於草叢內，台南地院一審以吳男絞勒被害人長達15分鐘，且以鋸子將被害人肢解棄置野外，致部分遺體遭野狗啃食而逸失，行兇手段殘忍，以殺人罪等判處吳男無期徒刑，台南高分院13日上午宣判維持一審無期徒刑、褫奪公權終身，吳男再次逃死，可上訴。

▲32歲男子吳茂騰與張姓女子姐弟戀同居，因張女提分手發生爭吵，被吳男勒斃再將屍體以鋸子支解7塊，裝袋後棄置於生產路附近之草叢內。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南高分院13日上午宣判，合議庭法官認為吳男坦承且有悔意，仍有可能教化，判決上訴駁回，維持一審判決吳茂騰犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身；又損壞、遺棄屍體，處有期徒刑3年6月，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

二審判決死者結果家屬十分不滿，全家人對吳茂騰被判死刑的期盼落空，死者大姐說：「屬於這類的殺人分屍在台灣的法律頂多只判無期徒刑，幾年就出來了，我不曉得蔡英文總統，妳有沒有聽到啊？我真的不懂，請檢察官上訴最高法院，能夠判吳茂騰死刑」；死者兒子：「他認為台灣法律不公平，沒有辦法保護人民，吳茂騰用電線纏繞媽媽，已經明白就是要殺人，法律沒辦法保護人民」，台灣法律殺人都不用償命，如何保護老百姓。死者大姐說吳茂騰一直沒主動向家屬道歉，完全無悔意，怎還可留在世上，他們一定要上訴最高法院，一定要讓吳茂騰判死。

32歲吳茂騰和單親的張姓女子同居2年，2018年12月，吳有新女朋友，引發張女不滿；吳男也因張女的工作關係偶會與異性客人外出或共同出遊，吳男常為此吃醋，兩人經常起口角爭執。吳男與被害人張女於2019年1月8日晚上10時在同居處客廳，發生口角及扭打，吳男將張女壓制到主臥室床上，用其左手肘到左手臂處施力，自後方用力環繞、勒住張女頸部達15分鐘，導致張女舌骨骨折引發窒息死亡。被告為免犯行曝光，於次日先購買大型黑色塑膠袋、清潔劑及ㄇ型鋸等物，在浴室內以ㄇ型鋸肢解張女遺體為7部分，裝入2只黑色大垃圾袋後，於該日深夜將2袋屍塊棄置巴克禮公園附近草叢。

吳男在審訊時對犯罪事實，大多坦承不諱，僅爭執在其勒絞時間約3至5分鐘，應屬殺人之不確定故意，被害人舌骨斷裂可能係分解屍體時，不慎按壓到。然依法醫師證述，從後絞勒並造成舌骨骨折，需施以相當之力道且壓制15分鐘以上，另分解屍體沒有按壓舌骨必要，一審合議庭認吳男所辯不可採取。再由吳男絞勒被害人長達15分鐘，又持電線纏繞被害人頸部2圈，確認被害人死亡，顯見被告非僅消極容忍被害人死亡結果之發生。

一審合議庭法官認為吳男所犯係殺人罪及毀損、遺棄屍體罪，吳男受有良好教育，有正當職業，衣食無缺，在無重大刺激情況下，僅因被害人不願順從其要求，執意與他人外出遊玩，即起殺意，並將被害人絞勒長達15分鐘以上，甚至將被害人肢解，棄置野外，以致部分遺體遭野狗啃食而逸失，可認被告性格偏差，自私自利，且行兇手段殘忍，對社會治安及家屬造成至為嚴重之傷害，然因被告並無前科，經警查獲後即已坦認犯行，非無教化可能，無永久與世隔絕之必要，就殺人部分，量處無期徒刑。

本案經上訴台南高分院，台南高分院合議庭2020年召開多次調查庭，並傳喚前刑事局法醫室主任石台平等多名法醫專家，就行兇手法、行兇時間提供專業鑑定意見，證人前法醫石台平指出，死者舌骨斷裂，是典型的「徒手絞勒」特徵，不可能是以肘彎「鎖喉窒息」勒殺死者。本案從2個關鍵點研判，一是姆指對舌骨的施力，一是手指對頸部的壓迫，不可能以肘彎勒頸造成。石台平強調，攻擊行為之意圖，從正面攻擊代表有殺人意圖，從後面攻擊則是「控制」意圖；將一個人掐壓致死的全過程需15至18分鐘，死者遭凶手徒手絞勒而死，導致舌骨斷裂，顯見是「行兇力道大、行兇時間久」。

檢察官指出，依法醫的鑑定報告及專業意見，研判死者係遭正面絞勒，而從被告的供述顯示都在卸責，不論如何辯解沒有殺人故意，被告顯無悔意。檢察官說，畜生都能教化，人為何不能？但重點是「值不值得」教化。檢察官痛斥，本案被告殘忍殺害同居人，又鋸屍分屍，任意丟棄屍體，讓野狗啃食，這不是「人」做得出來的，檢察官認為被告「不值得饒恕」，檢察官請求法官量處被告死刑，惟台南高分院判決仍維持一審無期徒刑。

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