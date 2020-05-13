10萬紓困火速入帳…他嗨喊「發大財啊～」　網見餘額全怒了：這樣也爽

▲超過50萬人申請10萬紓困貸款。（圖／記者陳凱力攝）



記者黃可昀／綜合報導

疫情衝擊不少行業，政府推出10萬紓困貸款，讓經濟暫時受到影響的人能喘口氣。一名網友透露，日前申請的10萬貸款11日已匯入他的戶頭，他頓時開心到吶喊「發大財啊～」馬上問其他網友這筆錢要如何運用比較好，怎料帳戶餘額露餡，瞬間惹來廣大鄉民砲轟。

原PO在PTT表示，上周申請的10萬貸款這兩天就火速入帳，簡直一夜間發大財，他計畫要拿這筆錢創業，開一間小小的雞排攤，忍不住開始想像未來的日子，對生活充滿了希望，文字間流露出滿滿喜悅，「你各位啊！這筆錢應該怎麼花CP值比較高？」

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▲原本就有14萬存款。（圖／翻攝自PTT）



眼尖網友發現，照片中的餘額欄目寫著244,842元，代表他原本就有14萬的存款，似乎不是急需用錢，卻還占用名額申請10萬貸款，「本來就有14萬為什麼還要申請啊」、「台灣人真的一堆貪！一堆明明沒有緊急受困生活者也去貸款」、「貨款還是要還阿，只是利息比較低，這樣也爽」、「本來的14萬就夠活了吧，貸這種幹嘛？」

原PO解釋，雖然他戶頭原本就有14萬存款，但這已經是他所有身家，他現在確實需要這筆10萬的運用空間，而且貸款之後還是得還給政府，並非自己貪心或跟風才申請，「我有緊急需求啊，你又不是我怎知道我的需求？而且這不是送我，我要還的耶！」

據了解，勞動部一開始僅開放50萬人申請10萬紓困貸款，但12日已累積到54萬7381件，超過預定的名額。勞動部長許銘春指出，至少會再加開30萬個名額，申請條件一樣是20歲以上本國籍勞工，每人貸款最高10萬元、期限分3年，利率按照中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算（現在是1.845%），補貼第1年貸款利息。