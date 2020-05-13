　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10萬紓困火速入帳…他嗨喊「發大財啊～」　網見餘額全怒了：這樣也爽

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲紓困金。（圖／記者陳凱力攝）

▲超過50萬人申請10萬紓困貸款。（圖／記者陳凱力攝）

記者黃可昀／綜合報導

疫情衝擊不少行業，政府推出10萬紓困貸款，讓經濟暫時受到影響的人能喘口氣。一名網友透露，日前申請的10萬貸款11日已匯入他的戶頭，他頓時開心到吶喊「發大財啊～」馬上問其他網友這筆錢要如何運用比較好，怎料帳戶餘額露餡，瞬間惹來廣大鄉民砲轟。

原PO在PTT表示，上周申請的10萬貸款這兩天就火速入帳，簡直一夜間發大財，他計畫要拿這筆錢創業，開一間小小的雞排攤，忍不住開始想像未來的日子，對生活充滿了希望，文字間流露出滿滿喜悅，「你各位啊！這筆錢應該怎麼花CP值比較高？」

請繼續往下閱讀...

▲▼原本就有14萬存款。（圖／翻攝自PTT）

▲原本就有14萬存款。（圖／翻攝自PTT）

眼尖網友發現，照片中的餘額欄目寫著244,842元，代表他原本就有14萬的存款，似乎不是急需用錢，卻還占用名額申請10萬貸款，「本來就有14萬為什麼還要申請啊」、「台灣人真的一堆貪！一堆明明沒有緊急受困生活者也去貸款」、「貨款還是要還阿，只是利息比較低，這樣也爽」、「本來的14萬就夠活了吧，貸這種幹嘛？」

原PO解釋，雖然他戶頭原本就有14萬存款，但這已經是他所有身家，他現在確實需要這筆10萬的運用空間，而且貸款之後還是得還給政府，並非自己貪心或跟風才申請，「我有緊急需求啊，你又不是我怎知道我的需求？而且這不是送我，我要還的耶！」

據了解，勞動部一開始僅開放50萬人申請10萬紓困貸款，但12日已累積到54萬7381件，超過預定的名額。勞動部長許銘春指出，至少會再加開30萬個名額，申請條件一樣是20歲以上本國籍勞工，每人貸款最高10萬元、期限分3年，利率按照中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算（現在是1.845%），補貼第1年貸款利息。

ET快訊
「亞洲第一美男子」無父母沒姓名！靠《末代皇帝》登奧斯卡　息影
高雄市議員闖紅燈撞死騎士影片曝！喊「車禍有比例對錯」慘遭打臉
傻戴17年綠帽！兒子和「8年摯友」有父子臉..男星驗DNA崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鳥太多偷吃結穗稻米　雲林農「掛蛇驅鳥」效果讚！但也嚇死人

今年首颱生成！「戴立綱笑了」曝黃蜂超短命　反提醒疏通水溝：下周梅雨

大學個人申請14日、15日上網填志願　21日公告分發結果

180人搶考萬芳高中老師「名單竟從缺」　評審怒：對教育環境感到羞恥

黃蜂有機會變中颱！外圍雲系周末來亂　專家揭「是否發海警」關鍵

護理工作第20年！她遇「2大病毒戰疫」超有感：會堅守崗位、守護美好台灣

Lo-Fi House事隔13日拍片道歉！網見2字轟沒誠意「訂閱數掉6萬」：關頻道好嗎

高鐵首創引進車安保全！「懂武術、配鋼叉、穿防刺背心」護旅客

菜鳥保險員「1個月業績破600萬」...爽贏3年老鳥　密技曝光！網友吵翻了

好市多10吋水果蛋糕「499元CP值爆表」！開箱拿湯匙挖…滿意炸：一生夢想

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

超扯賓士！國道內線逆向狂飆4km　遭拖吊車攔...駕駛：一時恍神才違規

鳥太多偷吃結穗稻米　雲林農「掛蛇驅鳥」效果讚！但也嚇死人

今年首颱生成！「戴立綱笑了」曝黃蜂超短命　反提醒疏通水溝：下周梅雨

大學個人申請14日、15日上網填志願　21日公告分發結果

180人搶考萬芳高中老師「名單竟從缺」　評審怒：對教育環境感到羞恥

黃蜂有機會變中颱！外圍雲系周末來亂　專家揭「是否發海警」關鍵

護理工作第20年！她遇「2大病毒戰疫」超有感：會堅守崗位、守護美好台灣

Lo-Fi House事隔13日拍片道歉！網見2字轟沒誠意「訂閱數掉6萬」：關頻道好嗎

高鐵首創引進車安保全！「懂武術、配鋼叉、穿防刺背心」護旅客

菜鳥保險員「1個月業績破600萬」...爽贏3年老鳥　密技曝光！網友吵翻了

好市多10吋水果蛋糕「499元CP值爆表」！開箱拿湯匙挖…滿意炸：一生夢想

防疫＆治安不鬆懈　屏警辦理聯合稽查8大營業場所

鳥太多偷吃結穗稻米　雲林農「掛蛇驅鳥」效果讚！但也嚇死人

馬大偉運彩解盤／樂天@統一　樂天先發左打剋星

小客車飆過頭撞上國光客運「自體迴旋3圈」　3人棄車落跑

金漫獎新變革！打破獎項分類成為「年度漫畫獎」　總獎金首破 200 萬

愛心廠商捐贈400公斤肉末　動保員設計「特別菜單」給浪浪大飽口福

4貼機車與迴轉車碰撞　三寶媽倒地不起！8歲姊含淚安撫大哭弟妹：媽媽會好起來

後腦突然冰冰黏黏！一摸是「袖珍型青娃」　森林管護員秒融化

綠帽疑雲上門談判...反遭3人圍砍！　男「連包帶槍」被搶走

6歲女童生日因為封城等不到禮物　超暖外送員特地買蛋糕為她慶祝

副駕伸展運動！他傻眼「野女人？」　 網一看暴力身材秒懂：好兇

生活熱門新聞

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

即／今年首颱黃蜂生成！日預估路徑轉彎

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

超瞎紓困理由曝！8成職業填一樣　公所：都揹名牌包

威力彩飆上4.6億　「4生肖」財運爆表

領到10萬紓困嗨喊「發大財」！網見餘額全怒了

故宮翻出巡撫隱匿疫情奏摺

黃蜂颱風「5天大轉彎」　海警機率揭曉

禁外籍人士入境「黃秋生卻來台」　指揮中心曝「申請原因」

夢到朋友先生出狀況　提醒後網傻：神預言

內行人點「滴妹飲料店」3大問題

大學生瘋羅馬競技生死鬥！成大冠軍掉劍流神猛

夫900萬買土地！妻申請1萬元紓困　公所戳破

更多熱門

相關新聞

超過54萬人申辦10萬紓困貸款　勞動部長：再加碼30萬名額

超過54萬人申辦10萬紓困貸款　勞動部長：再加碼30萬名額

因應新冠肺炎疫情衝擊就業市場，勞動部公告的勞工紓困貸款方案，有別以往的勞工貸款需綁申請者勞保資格，這回只需要有投勞保或提出工作證明即可申請。勞動部指出，自開辦以來累計件數有54萬7381件。而勞動部長許銘春今(12)日也指出，至少會再加碼30萬個名額

貸款紓困禁刷卡！銀行放寬可代扣水電費

貸款紓困禁刷卡！銀行放寬可代扣水電費

54萬人搶辦！勞工紓困貸款10萬元申辦數突破預定名額　勞動部：已近25萬人申貸成功

54萬人搶辦！勞工紓困貸款10萬元申辦數突破預定名額　勞動部：已近25萬人申貸成功

企業紓困貸款」多是空包彈？

企業紓困貸款」多是空包彈？

中信銀拚紓困　勞工貸款1周破11萬件

中信銀拚紓困　勞工貸款1周破11萬件

關鍵字：

10萬紓困貸款

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

賴弘國2點讓阿嬌心死！

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

好市多解禁　12字公告讓千人暴動

雞排妹親解「過夜砲友男身分」！認同居2年

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

《棒棒堂》富二代趁機硬上王大陸女友

即／今年首颱黃蜂生成！日預估路徑轉彎

更多

最夯影音

更多
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面