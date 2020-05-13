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吳釗燮接受美國熱門節目專訪　護主權「台灣非中國一部分、有權參與WHA」

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▲▼外交部長吳釗燮美國「福斯新聞」（Fox News）節目「瑪莎麥卡勒姆的故事」（The Story with Martha MacCallum）視訊專訪。（圖／外交部提供）

▲外交部長吳釗燮美國「福斯新聞」（Fox News）節目「瑪莎麥卡勒姆的故事」（The Story with Martha MacCallum）視訊專訪。（圖／外交部提供）

記者蔡文鈴／台北報導

外交部長吳釗燮12日接受美國《福斯新聞》節目視訊訪問，針對多國支持台灣加入世界衛生組織（WHO）引發中國不滿，吳釗燮強調，「台灣並非中國的一部分，有權利參與WHA及周邊各項會議。」

吳釗燮在節目《瑪莎麥卡勒姆的故事》中，與主持人Martha MacCallum討論新冠肺炎疫情期間，兩岸關係及我國參與世界衛生組織（WHO）等議題。

主持人大讚台灣防疫有成，而美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）公開要求WHO幹事長邀請台灣參與世界衛生大會（WHA），引發中國不滿，認為台灣大力推動參與WHA及WHO活動是「以疫謀獨」的政治手段，對此，吳釗燮感謝美國政府力挺台灣參與WHO相關活動及機制，台灣長久以來被排除在WHO之外極不合理，以此次疫情為例，台灣若能及早從WHO獲取相關資訊，則將更有力量協助其他國家。

此外，吳釗燮強調，台灣並非中國的一部分，和所有國家一樣有權利參與WHA及周邊各項會議，台灣也樂願向全世界分享成功的防疫經驗。

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