水神遭罰66萬元　柯文哲自爆曾關切「一定要罰嗎？」

▲柯文哲出席安龍護國祈福大典。（圖／記者楊詩益攝）

記者楊亞璇／台北報導

旺旺集團旗下品牌「水神」次氯酸抗菌液，遭民眾投訴涉及廣告不實，由食藥署移送北市衛生局調查；北市衛生局調查後認定水神抗菌液為一般商品，廣告內容卻涉及使民眾誤解有醫療效能，依違反藥事法開罰66萬元。對此，台北市長柯文哲10日表示，他有去問局長「一定要罰嗎？」，但最後還是依法行政。

柯文哲表示，當台北市長要尊重公務員決定，館長被罰50萬，他當時問說一定要罰嗎？公務員說依法行政，「依法行政老闆也沒有話好講」；這次輪到旺旺被罰，他自己也有去問局長說「一定要罰嗎？」，「他說這個是人家檢舉，中央又交辦，所以還是那四個字叫依法行政」。

柯文哲重申「依法行政」，所以人家檢舉，請當事人來說明，充分說明之後，還有一個類似委員會來判定說，這個回答有沒有可以不用罰，拖比較久的時間，表示有用比較嚴謹的程序，最後結果還是要罰，館長被罰、旺旺也要罰，表示北市府依法行政。

至於錢櫃大火罰錢櫃48萬，旺旺卻遭罰66萬，遭質疑雙重標準。柯文哲笑說，「昨天晚上旺董跟練董代理人在空中大戰」，但是目前罰款會差這麼多，只是表示說目前消防法罰則要改，因為消防這邊真的是罰則太輕」。

市府副發言人戴于文表示，當時市長詢問此案進度，同仁表示依法行政，市長也表示該怎麼辦就怎麼辦、依法行政。