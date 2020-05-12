國際護師節陳時中致意　「護助年」網頁收到50個國家、1.7萬封感謝信

記者嚴云岑／台北報導

5月12日國際護師節，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上，特別獻上祝賀，代全體國民感謝護理台灣隊與家人，因為有他們不眠不休的貢獻，才能創造安全的社區。

▲國際護師節，陳時中感謝護理師。（圖／指揮中心提供）

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陳時中在記者會表示，「今天是非常的日子，也要特別跟護理師們到一聲護師節快樂。」此次防疫中，各界都顯露出最好的風險，而美麗大方快樂的護理師們，在工作上非常辛苦，也謝謝他們護台灣、助世界。

▲護理及健康照護司長蔡淑鳳表示募集護信有1.7萬封。（圖／指揮中心提供）

為了響應國際護師節，今年世界衛生組織為了強調全民健康照顧的重要性，將2020年訂為護理助產年，為了支持在防疫期間辛勞的護理師，衛福部架設「護助年」網頁，讓全民透過網路，寄信鼓勵護理人員。

護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，截至目前，該網頁已收到來自50個國家、1.7萬封信；4月網頁改版又加了台灣助世界口罩響應，目前已有55.9萬人次響應、募集439.9萬片口罩，希望未來能持續做到Taiwan Can Help，也希望未來台灣護理對能持續幫助世界。

▲護理及健康照護司長蔡淑鳳表示有55.9萬人次響應，捐口罩439.8萬片。（圖／指揮中心提供）

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