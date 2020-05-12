中職開放飲食有著落！　「盒裝套餐」附酒精棉片、2000人入場審理中

▲中央流行疫情指揮中音副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中華職棒開放2000人入場計畫已送往指揮中心，中央流行疫情指揮中心今（12）日針對球迷關注的飲食問題做出回應，副指揮官陳宗彥表示，中職送審的計畫中，也有將飲食列入，初步採用「盒裝套餐」形式，也付了酒精棉片，等到社區防疫組看過後，再做最後核定，最快本週五（15日）有結果。

富邦悍將8日迎接世界第一場「有觀眾」職棒賽，並且透過英文轉播放送到全世界，陳時中當日穿著0號球衣出席職棒賽，他也鼓勵民眾正向防疫，更提到流行病會不斷地來，但人類很堅強，流行病總會過去，人類與病毒的戰爭，只要團結在一起，有同理心，就會抗疫成功。

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▲中華職棒第一階段開放1000人，接下來要朝2000人和盒裝套餐方向規劃。（圖／記者黃克翔攝）

指揮中心先前提到，中職開放後有4點要特別注意，一為購票資訊，二為進出動線，三為在球場內維持適當距離，四為在球場內是否能維持個人衛生，因為看球通常都會搭配飲食，如何在賣店、賣場維持社交距離與個人衛生，都希望球團能進一步規劃。而根據中職公布，球迷進場將採取「購票／入場實名制」、「內野全梅花座」、「進場全程配戴口罩」3大原則。

陳時中表示，開放2000人數場是既定計畫，會因應不同球場，規劃內外也不同人數，雖然可能會有一些修正建議，但很有可能照著這樣的規劃走。

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