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不爽被退菜！　廚師特製調味「口水＋菸頭」加料被抓包：我喉嚨痛

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▲西安一名廚師自行「加料」，被客人發現爆料 。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

▲西安一名廚師自行「加料」，被客人發現爆料 。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

西安一名鄭先生投訴，10到一間餐廳用餐時，發現其中一份燴菜有菸頭，查看監視器畫面發現，廚師竟然灣腰朝菜鍋裡「加料」吐口水，氣得向媒體爆料。目前該餐廳已被勒令停業，接受相關調查。

綜合陸媒報導，鄭先生10日下午帶著一家人外出，到西安市城南城市立方5樓的蘇福記吃飯，他們點了一個燴菜，但覺得味道比較重，想要再點一份給孩子們吃，「服務員說，可讓廚師重新做，過了一會兒，重新上了一份燴菜，我們在裡面發現了一個煙頭」。

▲西安一名廚師自行「加料」，被客人發現爆料 。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

鄭先生因此詢問服務生，對方指可能是不小心掉進去的，可以查看監視器畫面，沒想到一看就發現，廚師在廚房內沒戴口罩，還專門向炒菜鍋裡吐口水，「監控裡看的非常清楚，廚師專門彎腰朝向炒菜鍋吐」。

涉事廚師聲稱，自己最近喉嚨炎犯了，聞到油煙味不舒服，雖然有吐口水，但是兔在鍋沿，沒有吐在鍋子裡面。但這個解釋並不被鄭先生接受，光想就很噁心，準備帶孩子去體檢。

▲西安一名廚師自行「加料」，被客人發現爆料 。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

陝西西安城市立方文化體育綜合體公眾號10日晚間發佈聲明表示，在本商場蘇福記餐廳發生食品衛生安全投訴一事，高度重視，在第一時間對該商戶進行了嚴肅處理，責令其停業整頓，並對當事廚師進行嚴肅處理。同時對於發生此事我們表示深深的歉意。

雁塔區市場監管局執法人員已責令西安逸雪餐飲服務有限公司（西安「蘇福記」城市立方店）立即停業整改，糾正其違法行為，對經營活動中使用的食品及原材料進行了監督抽檢，並將根據調查取證情況，對該企業下達《行政處罰告知書》，擬處以10萬元罰款並吊銷其《食品經營許可證》的處罰。

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