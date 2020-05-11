農民4年爆增65萬人？　趙少康：現在最多40萬！亂扯

▲趙少康質疑，為什麼農民越來越多。（圖／YouTube／少康戰情室）

記者黃巈禾／台北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊，農委會提出1萬元「農漁民生活補貼」。農委會主委陳吉仲表示，120萬農民中有99萬農民符合，其中2萬多人因排富標準遭排除。對此，資深媒體人趙少康指出，4年前政府宣布農民有55萬人，「我們怎麼農民越來越多？」

前立委沈富雄在政論節目《少康戰情室》批評，民進黨政府過度治理，又治理無方，以旅遊業來說是第一產業，交通部長林佳龍在第一時間點，依旅遊業裡各種不同人的受傷程度，去決定到底要立足點平等，給大家日子能過得下去，還是給的錢要跟原先收入成比例。

沈富雄直言，「民進黨很怕農民，民進黨很怕計程車司機，所以他們對這些都比較從輕放過」，心中有不同階級，不同喜惡，然後有不同待遇，中間當然會有漏洞。

趙少康指出，4年前，陳吉仲當農委會主委的時候，政府宣布有55萬農民，現在怎麼變成120到140萬？農漁民變140萬，農民120萬，還有90幾萬人因為已有資料，政府直接匯到戶頭裡。

趙少康質疑，「我們怎麼農民越來越多？全世界農民都越來越少啊！」農業占GDP的比值越來越低，工業占得較多，理論上，農民是越來越少，「我們加倍都不只耶！奇怪了！你是不是農民？搞不好你就是農民！」

沈富雄說，這是一個政府不敢面對的事實，因為100%純粹的農民不多，農民的小孩都在各個大都市做不同的工，還寄錢回家，「100%的農民真正的數目，陳吉仲，你趕快去算出來嘛！」

趙少康說，如果4年前農民是50萬人，現在最多40萬人，怎麼現在變成120萬、140萬人呢？「亂扯！」