職務便利斂財30億！前陜西省委書記趙正永當庭認罪　刷新中共貪污紀錄

▲趙正永受賄30億元。（圖／翻攝微博）



記者邱茀濱／綜合報導

秦嶺違建別墅案中，大陸國家主席習近平曾先後6次作出批示，但時任陝西省委書記的趙正永卻沒有按指示去查處，事後依「涉嫌嚴重違紀違法」被查。今（11）日他在天津法院出庭受審，趙正永任職陝西15年間涉嫌受賄人民幣7.17億元（約新台幣30億元），刷新了紀錄。

綜合陸媒報導，檢方指控，趙正永於2003至2018年間，利用擔任中共陜西省委常委、政法委書記、副省長、省委副書記、代省長、省長、省委書記等職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬、職務晉升、工作調動、企業經營等事項上謀取利益。

檢方查到，趙正永單獨或和其妻等人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣7.17億餘元，但其中2.91億元「尚未實際取得，屬於犯罪未遂」。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，趙正永及其辯護人進行了質證，並做了最後的陳述及當庭表示認罪悔罪，最後法庭則宣布擇期宣判。

陸媒表示，趙正永斂財超過7億，刷新了中共18大後的紀錄，「十八大後打虎不斷，一批落馬貪官被法院查明受賄超億元，但像趙正永這麼多的，還從未有過；這些貪官最終獲刑無期甚至是死緩（張越除外），其中邢云、白恩培被終身監禁，不得減刑、假釋。」

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