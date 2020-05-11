269旅中尉自殺案遺體解剖　掌心確認沒有「刀、血、烏龜」字樣

▲桃園地檢署針對國軍黃姓排長自殺案進行遺體解剖以釐清真相。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

國軍269旅黃姓中尉排長4月16日在營區自殺死亡，家屬認為死因不單純，11日上午桃園檢方進行遺體解剖，並會同家屬確認死者左手掌心所留之字跡除了名字，並無「刀、血、烏龜」字樣，但字跡內容為何，桃檢以偵查中無法透露，仍將持續全力蒐集相關事證以釐清真相，請外界勿妄加臆測，至於黃姓中尉確切死因須待法醫研究所鑑定報告出爐。

桃園檢方表示，黃姓中尉排長死亡案件發生後，檢察官於當日立即進行現場蒐證及勘查外，翌日上午再會同法醫對遺體進行相驗後，因死者家屬具狀表示對死因有所疑義，檢察官先於4月27日上午再次進行複驗。再於5月5日下午又接獲死者家屬委任律師具狀表示希望安排遺體解剖，以查明其死因為自縊身亡或外力介入導致死亡。

檢察官經確認死者家屬之意見後，11日上午就黃姓中尉排長之遺體進行解剖，並採集相關檢體進一步化驗。解剖過程中，死者家屬及委任之律師在場，但黃姓中尉排長之確切死因，須待法務部法醫研究所出具鑑定報告後確認。針對黃姓中尉排長左手掌心所留之字跡，檢察官也與死者家屬及其委任之律師進行確認，初步勘查並無日前媒體報導所載「手掌心畫了一支刀，下面滴3滴血，旁邊還畫了一隻烏龜」等情事。

桃園地檢署強調，檢察官係依憑證據偵辦案件，請外界勿妄加臆測渲染，徒增社會紛擾。目前積極蒐集與本案相關之各項證據，並針對家屬提出之各項疑點，逐一進行調查，國軍也表示全力配合偵查，檢察官將儘速蒐集調查相關證據，以釐清本案事實及真相。

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