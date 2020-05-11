解放軍無人戰車「銳爪1」服役　身高60公分「可配機槍火力支援」

▲「銳爪1」可搭載在「銳爪2」的車艙中移動。（圖／翻攝楚天都市報）



記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍東部戰區官方帳號近日發布消息，表示繼無人機之外，又有一款無人裝備「新型戰鬥偵察型無人作戰車輛UGV」已經服役，裝備至陸軍部隊。這也是解放軍官方首次正式對外披露，證實無人作戰車輛列裝部隊服役的消息。

據《簡氏防務周刊》報導，這次解放軍官媒報導已經加入解放軍服役的無人作戰車輛，其實已經多次公開亮相過了，它就是北方工業公司研製的「銳爪1」型戰鬥偵察型小型無人戰車 。

「銳爪1」型無人戰車為典型的小型履帶式無人戰車，於2014年珠海航展上首次公開亮相，它長70公分，高60公分，全重120公斤，操作範圍為1千公尺。

▼「銳爪1」也可配備機槍，進行火力支援。



「銳爪1」型無人戰車可以在戰場上為班級或排級單位執行近距離偵察、探測和監視任務，也可根據任務需求靈活換裝武器，如果執行火力支援任務，可以將7.62毫米班用機槍搭載到平台上。除此之外還可以裝載短程光電載荷、機器視覺和照明組件以及新設計的遙控武器站。

「銳爪1」既可以自主行走，也可以搭載在更大的「銳爪2」運輸型無人戰車的車艙中，行軍時由「銳爪2」運輸，當到達作戰區域後則從「銳爪2」型輪式無人戰車車艙後放下的背板上行駛而下，投入戰鬥。

4年後，在2018年珠海航展上，北方公司又再次展出了「銳爪1」無人戰車的升級改進版本，新版本具有多項升級功能 ，包括改進的短程光電載荷、機器視覺和照明組件以及新設計的遙控武器站，該武器站採用彈藥箱供彈，可以提高無人戰車的持續火力射擊能力。

相對比傳統的有人車輛載具，無人作戰車輛將具備更大的安全性，可以最大程度上減少人員的損失，在一些不適合人員作戰的偏遠地形複雜地區，最能發揮無人作戰車輛的優勢。

隨著無人作戰車輛的裝備，解放軍陸軍的技術化和信息化水平必將得到提升，無人平台的裝備賦予了步兵分隊更強的作戰能力，與傳統陸軍相比，在戰場偵察、態勢感知能力和火力打擊能力將有明顯提高。