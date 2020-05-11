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病房內偷抽菸！阿伯辯「呼呼兩口而已」…護理師氣炸：碰到純氧會整層不見

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▲▼病房裡抽菸會引起爆炸。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲病房裡抽菸可能引起爆炸。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

公共場所不可隨意吸菸，更何況是在充滿醫療設備的病房。一名網友表示，日前他在醫院遇到隔壁床的病人吸菸，健保病房內共有5個床位，其中一個阿伯竟直接在床上點菸來抽，菸味立刻擴散到整個房間，護理師看了都生氣又驚訝地說，「純氧遇到火，這裡整層會先不見，很嚴重！」

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，菸味濃到連護理站的人都聞到，2名護理師前來病房查看，一拉開第二床的門簾就聞到一股燒焦味，住院阿伯一開始矢口否認，堅持自己沒在房間裡燒東西或吸菸，直到護理師發現床底下壓著東西，對方還不停用右手遮掩，護理師才開門見山說，「阿伯，這裡是醫院，不能抽煙啦！」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 病床,醫院,病人,病患,手術,點滴,治療,就醫,住院。（圖／取自免費圖Pixabay）

▲醫院裡醫療管線多，不能碰到火花。（示意圖／取自免費圖Pixabay）

那位阿伯發現抽菸事實已經藏不住，乾脆承認自己確實有點燃香菸，但「就呼呼兩口嘴巴有菸味而已⋯」另一位護理師實在聽不下去，嚴肅回應「不是，阿伯，我跟你說，你在這抽菸有火，我們醫院有氧氣，純氧遇到火，這裡整層會先不見，很嚴重。」

原PO在病房內聽到了整段對話，覺得十分傻眼，「你已經躺在病床上治療了還要哈菸？是在？」而且從護理師口中才得知，原來醫院有許多設備只要碰到一點火花就會引發巨大爆炸，在病房內抽菸實在是一件危險又自私的舉動。

網友紛紛留言，「在病房抽煙想害死誰啊⋯太扯了吧」、「你去google查阿波羅一號發生了什麼事」、「不只一層～整棟消失也有可能」、「我以為阿伯會回：騙消欸，我剛剛都點兩次了也沒爆炸阿！這種人沒見地獄不會乖。」

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