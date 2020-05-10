珍珠奶茶冰回歸！全聯新品500g桶裝「成功還原珍奶」　網好評：超軟Q

▲網友說珍珠藏在底下啦。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



記者黃可昀／綜合報導

最近天氣炎熱，多個地區今天甚至飆破37度！全聯一款新品也趁著炎炎夏日悄悄上架，一開賣就引發不少討論，而且口味還是台灣人最愛的「珍珠奶茶」，特別的是吃得到一顆顆完整珍珠，不少珍奶控已經手刀購入。

在 Instagram 查看這則貼文 賴胖的生活手札、台北美食、台中美食（@laifat1229）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 8 日 上午 4:29 張貼 請繼續往下閱讀...

一名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》表示，這幾天看到有人分享義美新品「珍珠奶茶冰淇淋」，500克大容量光看就很過癮，還主打使用台灣生乳，最誘人的是內含珍珠本體，於是她跟風買來嘗鮮，想不到吃起來真的和珍奶味道一模一樣，但珍珠分量太少，挖了好幾口才找到一顆，要是能增加珍珠數量會更像在「吃」珍奶。

網友最關心的甜度部分，原PO說甜度適中，奶茶味很濃，吃起來不會甜膩。另一名也有購買這款珍奶冰的網友回應，越往下挖珍珠越多，彷彿真的跟珍珠奶茶一樣料都沉在下面，「而且完全不會硬，是軟Q的珍珠。」由於產品剛推出，目前網路上評價還不多，但買過的網友透露，珍奶還原度很高，奶茶控值得購買。

除了義美的珍奶冰淇淋，去年爆紅的「小美黑糖珍奶雪糕」至今仍有一定熱度，當時上市三個半月就賣出500萬支，最近還推出新的「珍珠芋角」口味搶攻芋頭控市場，似乎珍奶口味已成冰品安全牌，可見台灣人對珍珠有多熱愛。

▼去年很夯的黑糖珍奶雪糕（左）與新品珍珠芋角雪糕（右）。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

