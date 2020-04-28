穿內衣「9顆珍珠萌翻」...下秒見爆雞皮真相　她飆罵：一輩子有陰影了

▲穿內衣「9顆珍珠萌翻」真相噁炸！（圖／翻攝臉書爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

蟲蟲快退散！一名妹子驚呼，日前準備穿胸罩，發現背扣標籤多出9顆可愛小珍珠，不久後掉下一隻噁心怪蟲，嚇得她秒醒看清楚，結果是黃斑椿象的蟲卵。照片曝光後，有苦主也頭皮發麻回應，「我上次穿一整天的衣服！回家脫了才發現有一堆的卵！超噁！」

「一輩子都有陰影了！」一名女網友在臉書《爆怨公社》崩潰表示，昨（27）日起床睡眼惺忪拿起內衣來穿，卻發現背扣標籤處冒出「9顆雪白小珍珠」，下秒睜大眼仔細看尖叫，「這是什麼東西啦？」

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照片可見，9顆珍珠不是天下掉下的禮物，而是噁心小蟲卵，且有幾顆正在孵化ing，起初原PO根本沒仔細看，直到地上出現一隻活生生的成蟲，嚇得原PO狂飆一串髒話「XXXXX！」

所幸皮膚沒有被咬傷，原PO也補充說明，「這個不是荔枝椿象，是黃斑椿象，不是從我房間蹦出來的！我衣服都是晾在外面，所以是在陽台下蛋的，大家都要注意歐！」

照片曝光後，大批網友也嚇到嫑嫑的，「如果沒注意看，還以為是內衣廠商縫上去的珠子裝飾」、「還好不是隱翅蟲，不然ㄋㄟㄋㄟ都要爛掉了」、「密集恐懼症要發作了」、「牠們喜歡陰涼的地方，附近是有公園、學校還是比較偏郊外？印象中這段時間好像是繁殖期，有適合產卵條件的就下了，除非住所附近有大量椿象，不然別太在意，收衣服時注意一下就好了~補充一下，牠們不是害蟲，沒事別招惹，味道聞了會讓妳神清氣爽，忘不了的好滋味」。

▲苦主直呼，穿衣服前記得要檢查！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

不少苦主也爆雞皮直呼，「我前幾天也是，有綠色的卵，蟲是土黃色的，超噁心我沒檢查到還把牠帶回房間，後來發現就嚇哭了」、「這個時節就是一堆椿象...我已經在衣服上扒下來好幾次了，也是丟了一件內衣」、「 我很久不曬衣服了，都直接烘乾」、「我昨天晚上也在我老公浴巾一看到，一整個起雞皮疙瘩」、「我上次雨衣晾在外面也被下蛋，可是我沒檢查就穿，手腕就過敏了」。

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