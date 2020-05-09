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IKEA白肌妹16分鐘不雅片瘋傳！沙發留下「謎樣印記」…旁邊小孩看傻

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▲▼宜家就疑似商場不雅視頻事件。（圖／翻攝自／西南商報源點新聞）

▲大陸宜家針對商場不雅影片事件發聲明。（圖／翻攝自／西南商報源點新聞）

記者董美琪／綜合報導

近日一段疑似在大陸宜家家居IKEA拍攝的不雅影片被上傳網絡，不少網友看過，表示是某P站網紅Fullfive帶著攝影師在宜家自拍。IKEA官方微博9日發聲明稱，關於近日網上傳播的疑涉及宜家商場的影片事件，宜家中國譴責這種行為，並已在第一時間向疑似受影響的商場所在城市的警方報警。

影片中，一位P站紅人Fullfive帶著一位朋友或攝影師到宜家閒逛，影片中可以看出，這位小姐姐好像是有備而來，貌似只穿了一件白色衣服，竟然是「真空上陣」坐在沙發上，更誇張的是，女子竟配合攝影師玩起了自慰的動作，不少網友看了傻眼。

這段宜家門拍攝的事件，高清影片長達16分鐘，一名白衣正妹在商場沙發上、床上以及其他地方做出不雅動作，不遠處還有小孩，她全然不顧身旁經過的顧客，整個畫面尺度之大，令人咋舌。

不少看過影片的網友稱，整個過程顯得有些緊張。也有人懷疑是女子為了博取粉絲眼光，來炒作自己，還有人表示，女子身材不錯，最後坐墊還慘遭留下「印記」，直呼「是不是應該買下或者是做出賠償呢！」

▲▼宜家就疑似商場不雅視頻事件發聲明。（圖／翻攝自微博／宜家家居IKEA）

▲大陸宜家針對商場不雅影片事件發聲明。（圖／翻攝自微博／宜家家居IKEA）

宜家9日上午8點聲明，「宜家致力於為大眾提供家居靈感，營造安心、舒適、健康的購物體驗及環境。關於近日網路上傳播的疑似涉及宜家商場的視頻事件，我們堅決反對並譴責這種行為，並呼籲廣大消費者共同維護良好的購物環境。」

大陸網友紛紛在底下留言，「p站熱點第一名」、「不發聲明還好點，這會又要有一堆人要鏈接了」、「這個早就看過了，最後……」、「墊子都是」、「我有個朋友，已經看完了，心理陰影400坪」、「這女的不是p站的sq網紅嗎？專門拍露出的視頻的，p站就有視頻好像還幾千多粉絲」、「看過了哈哈哈」、「xx一個月速成：從優衣庫到宜家」、「天阿哪家宜家？」、「看到了竟然是真的」、「身材不錯，皮膚也不錯」、「……點到為止」。

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