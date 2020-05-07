微軟等31家大咖企業組聯盟　防止5G供應商獨佔局面

▲31家國際企業呼籲美國當局建立開放且互通的5G網路系統。（圖／達志／示意圖）

記者陳心怡／外電報導

以Google、微軟、臉書為首的31家國際知名企業昨天宣布結盟成立「開放基地台無線接取網絡政策聯盟」（Open RAN Policy Coalition），並呼籲美國當局建立開放且互通的5G網路系統，擺脫全球僅5家5G設備供應商的局面。

31間企業結盟的同時，全球對於政治敏感的5G網路部署展開日益激烈辯論，目前全球的5G設備供應商僅有Nokia、Ericsson、三星、華為和中興。這不僅影響5G的推出時程，也引發安全疑慮，因為中國大陸就佔了兩家。

開放無線接取網路政策聯盟執行董事雷納多（Diane Rinaldo）表示，聯盟應該讓供應商知道有選擇，而不只有具備封閉專有系統的單一業者。

聯盟的成員包括微軟、Google、IBM、思科、AT&T、Verizon、樂天、高通、英特爾等等。

雷納多指出，聯盟成立不是為了因應任何特定公司所帶來的憂慮，而是在討論建立起穩健供應鏈並防止任一公司主導市場的必要性。

此外，先前《路透社》引述知情人士透露，美國商務部即將批准一項新法規，允許美國公司與華為合作，一同為下一代5G網路制定標準。