兩岸條例刪「國家統一」一讀付委審查！　陸委會回應了

▲針對綠委提出的修正草案，陸委會晚間回應。（圖／記者陳政錄攝）



記者邱茀濱／綜合報導

民進黨立委蔡易餘等人，提出將《兩岸人民關係條例》中的「國家統一」文字刪除，立法院昨（8）日一讀通過，並交付內政委員會審查。陸委會晚間對此表示，政府的兩岸政策立場並沒有改變，行政部門也會尊重國會提案權，日後會密切注意各界的看法。

據《中央社》報導，陸委會晚間回覆指出，總體來說，政府努力維持兩岸和平穩定、全力捍衛國家主權的兩岸政策立場一貫而明確；實作面上，則依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他法律處理兩岸事務，以維護台海和平穩定現狀，並沒有改變。

陸委會強調，據中華民國憲法所規範的共和體制，行政部門會尊重國會及議員的提案權，日後也會密切注意各界對兩岸關係的看法，所表達的各種意見。

目前《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（兩岸人民關係條例）第1條明定，「國家統一前，為確保台灣地區安全與民眾福祉，規範台灣地區與大陸地區人民之往來，並處理衍生之法律事件，特制定本條例。」

但蔡易餘等人部分條文修正草案，希望將第1條的「國家統一」修改為「因應國家發展」；第26條之一及第63條中的「國家統一」文字，改為「國家管轄領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼時」。修正案昨（8）日於立法院一讀通過，並交付內政委員會審查，完成後才能再送院會，挑戰三讀。

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／記者呂佳賢攝）



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