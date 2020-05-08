全球382萬人染疫！川普熱線普丁：美願贈俄呼吸器　要求避免高額軍備競賽

▲川普與普丁通電話。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美俄總統周四（7日）在歐戰勝利紀念日前夕通電話，商討關於疫情及軍備控制問題。克里姆林宮表示，總統普丁及美國總統川普都歡迎雙邊合作，並增加區域合作；白宮則在一項聲明中指出，俄國已接受美方提供醫療呼吸器援助，同時美國致力於使俄國及中國控制軍備數量，避免軍備競賽。

截至台灣時間8日上午4點30分，全球累計382萬5028例確診、26萬7996死。綜合外電報導，全球疫情持續延燒之際，歐戰勝利紀念日75周年將於9日登場；白宮副新聞秘書德埃爾（Judd Deere）表示，川普在電話中向普丁表示，美國正努力執行國內防疫，並已經準備好援助任何需要幫助的國家，包括俄國在內。

德埃爾指出，川普也提到近期各國軍備擴張的問題，要求不只俄羅斯，而是包括中國在內，有效地控管軍備。川普也期待未來有機會能與普丁，針對避免高額軍備競賽進行商討。克里姆林宮則在聲明中表示，兩國總統歡迎雙邊及區域合作，而且美國已經提議要以海路，將醫療用品運往俄國。

美國累計125萬805確診、7萬5447死、總篩檢人數810萬5513人；俄羅斯確診人數全球第五多，為17萬7160例、1625死。

其他歐洲國家方面，西班牙22萬325例確診、2萬6070死；義大利21萬5858例確診、2萬9958死；英國累計20萬7973例確診、3萬689死；法國累計17萬4339例確診、2萬5990死；德國16萬9175例確診、7392死。