超巨型黑洞「LB-1」質量比太陽重70倍　天文家：銀河系內不可能存在

▲ 銀河系內發現比太陽大70倍的黑洞，但以目前的觀察是不可能存在的。（示意圖／取自NASA官網）

實習記者謝汶穎／綜合報導

《自然》期刊28日發表研究結果表示，在銀河系發現了一個超巨大型黑洞「LB-1」，且質量大約是太陽的70倍，距離地球約1萬5000光年。然而，「LB-1」的超大質量已經超過現在研究預期的範圍，挑戰人類目前現有恆星演化的模型大小。中國大陸天文學家劉繼峰也表示，「這個大小的黑洞不應該存在銀河系中。」

根據Science News報導，「LB-1」是使用大陸的郭守敬望遠鏡（LAMOST）所觀測到，之後由西班牙加那利大型望遠鏡（Gran Telescopio Canarias）與美國夏威夷凱克（Keck I）進行鑑定，證實「LB-1」有著比目前所知可能存在的黑洞還要大2倍的質量。

▲黑洞分為兩種類型，其中超大質量黑洞不會在銀河系出現。（示意圖／取自NASA官網）

目前所知黑洞有分為兩種，一種是超大質量黑洞（Supermassive black holes），超過太陽的400萬倍大，在銀河系以外，且發生的原因不明；另一種是超大質量的恆星爆炸後所形成，也就是銀河系裡會出現的黑洞類型，約太陽的25倍大。

「LB-1」的出現不只是一項紀錄，還是一道難題，因為它的質量約是太陽的70倍，不屬於目前研究中的任何一種黑洞。天體物理學家澤文（Michael Zevin）表示，「從沒有想過銀河系可以出現這麼大的黑洞，如果觀察結果正確無誤，那是一個非常讓人頭痛的問題。」

中國天文學家劉繼峰也說，「LB-1」已經超過現在我們所推測出恆星演化模型的大小，「這種大小的黑洞不應該存在銀河系中。」