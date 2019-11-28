　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

超巨型黑洞「LB-1」質量比太陽重70倍　天文家：銀河系內不可能存在

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼在銀河系內發現比太陽大70倍的黑洞。（示意圖／取自NASA官網）

▲ 銀河系內發現比太陽大70倍的黑洞，但以目前的觀察是不可能存在的。（示意圖／取自NASA官網）

實習記者謝汶穎／綜合報導

《自然》期刊28日發表研究結果表示，在銀河系發現了一個超巨大型黑洞「LB-1」，且質量大約是太陽的70倍，距離地球約1萬5000光年。然而，「LB-1」的超大質量已經超過現在研究預期的範圍，挑戰人類目前現有恆星演化的模型大小。中國大陸天文學家劉繼峰也表示，「這個大小的黑洞不應該存在銀河系中。」

根據Science News報導，「LB-1」是使用大陸的郭守敬望遠鏡（LAMOST）所觀測到，之後由西班牙加那利大型望遠鏡（Gran Telescopio Canarias）與美國夏威夷凱克（Keck I）進行鑑定，證實「LB-1」有著比目前所知可能存在的黑洞還要大2倍的質量。

▲▼在銀河系內發現比太陽大70倍的黑洞。（示意圖／取自NASA官網）

▲黑洞分為兩種類型，其中超大質量黑洞不會在銀河系出現。（示意圖／取自NASA官網）

目前所知黑洞有分為兩種，一種是超大質量黑洞（Supermassive black holes），超過太陽的400萬倍大，在銀河系以外，且發生的原因不明；另一種是超大質量的恆星爆炸後所形成，也就是銀河系裡會出現的黑洞類型，約太陽的25倍大。

「LB-1」的出現不只是一項紀錄，還是一道難題，因為它的質量約是太陽的70倍，不屬於目前研究中的任何一種黑洞。天體物理學家澤文（Michael Zevin）表示，「從沒有想過銀河系可以出現這麼大的黑洞，如果觀察結果正確無誤，那是一個非常讓人頭痛的問題。」

中國天文學家劉繼峰也說，「LB-1」已經超過現在我們所推測出恆星演化模型的大小，「這種大小的黑洞不應該存在銀河系中。」

ET快訊
泫雅坦承「罹憂鬱症＋恐慌症」！隱瞞3年首揭病情
初生男嬰長「2頭3臂4手掌」！21歲小媽媽一看...當場暈倒
高以翔倒下…攝影師繼續拍特寫！男星看螢幕驚喊：他眼睛不對勁
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

恆星被超大質量黑洞「踹飛」　每小時600萬公里高速遠離銀河系

影／NASA發布新影片　模擬呈現高清黑洞

超大質量「黑洞爆炸」劃破銀河系　天文學家：大幅改變銀河系演變

超巨型黑洞「LB-1」質量比太陽重70倍　天文家：銀河系內不可能存在

墨西哥網紅挑戰「世界最辣辣椒」　流淚乾嘔友人以為「做效果」

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

震驚高以翔驟逝！　小鬼聞噩耗心碎：他還很年輕

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

高以翔生前最後畫面曝光　錄製前和粉絲揮手...4天前才出席《金雞獎》

韓爆新金句：得民調者得痔瘡！高嘉瑜狠酸「可能是有感而發」

超巨型黑洞「LB-1」質量比太陽重70倍　天文家：銀河系內不可能存在

墨西哥網紅挑戰「世界最辣辣椒」　流淚乾嘔友人以為「做效果」

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

新奇熱門新聞

挑戰最辣辣椒　網紅咬下後流淚乾嘔

超巨大型黑洞「LB-1」　比太陽重70倍

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

世界最長單字　189819字母組成

【影】賤娜惡搞：33D貞子成熟時

醉鄰搬巨石擋車庫　女地質學家早起大反擊

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

舊金山Airpods掉滿大街小巷　路人蹲下撿傻眼

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

都市傳說：不二家Peko醬嗜人肉？

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

惡劣！韓AV引用黑科技　周子瑜被合成下海

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

G奶女星下體全裸　一個手滑看光了

更多熱門

相關新聞

恆星被黑洞「踹飛」　1億年後離開銀河系

恆星被黑洞「踹飛」　1億年後離開銀河系

天文學家研究發現，有一顆恆星目前以每小時600萬公里的速度，用比其他恆星快10倍的「超高速」遠離銀河系，大約經過1億年就會離開銀河系。這顆恆星會呈現超高速的紀錄，是因為在500萬年前，被銀河系中一超大質量黑洞從星系給「踹」出。

「旅行家2號」離開銀河系還需3萬年

「旅行家2號」離開銀河系還需3萬年

紅色大恆星繞著史上最小黑洞轉

紅色大恆星繞著史上最小黑洞轉

劃破銀河系！超大質量黑洞爆炸

劃破銀河系！超大質量黑洞爆炸

影／NASA發布新影片　模擬呈現高清黑洞

影／NASA發布新影片　模擬呈現高清黑洞

關鍵字：

黑洞銀河系LB-1郭敬守望遠鏡LAMOSTGran Telescopio CanariasKeck I

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔16秒節目畫面瘋傳…漸漸跑不動！

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

高以翔「哥哥」淚崩呼喊：這麼拼幹什麼！曝最後傳訊

高以翔遺體若返台專機千萬起跳

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

韓國男旅遊被陌生人借錢　7天後戶頭多8億

高以翔哥哥傳奔大陸處理後事！

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔猝逝驚見恐怖巧合！買墓地刻字「死在中國」

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

高以翔遺體怎運回台？可能形式曝光

雙11貨品沉海中...淘寶證實回應了

科學家挖到冰凍1萬8000年生物

更多

最夯影音

更多
高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損
老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面