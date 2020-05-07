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打破殘暴印象！海巡署曬照「都是人類在吃鯊魚」…喊話原因曝光　網讚爆

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▲鯊魚。（圖／翻攝臉書《海巡署長室Coast Guard》）

▲海巡署PO文打破大眾對於鯊魚的印象，並呼籲民眾購買前三思，保護海洋漁業資源。（圖／翻攝臉書《海巡署長室Coast Guard》）

記者陳羿妏／綜合報導

「鯊魚好可怕？」這是一般人對於鯊魚的既定印象，對此，海巡署6日就在臉書粉專《海巡署長室Coast Guard》PO文，直接打破大家對於鯊魚的刻板印象，還模仿鯊魚口吻「我當時害怕極了」，直指人類根本不在鯊魚的食譜中，反而都是「人類在吃鯊魚」，呼籲民眾食用海鮮前應要三思而行。

貼文提到，鯊魚時常是好萊塢電影裡血腥片的常客，張著血盆大口、見人就咬，時常與「血腥、殘暴、恐懼、死亡」等字眼搭在一起；主角們獵「鯊」的劇情編排，更會被視為戰勝魔王的英雄行為，不過，「事實上，人類根本不在鯊魚的食譜中，『人肉』對他們來說一點也不好吃」。

相反地，人類雖然認為鯊魚是恐懼的象徵，餐桌上卻時常出現「鯊魚的身影」，像是「鯊魚煙」或「甜不辣」等魚漿食品其實都是由鯊魚的魚肉所製成，另外還有許多國家中，鯊魚鰭更是被誤認為珍貴、營養價值高的「魚翅」。

因此海巡署想提醒民眾，自2012年起，台灣已立法推動「鯊魚鰭不離身」的規範，並持續以增列「海洋保育類野生動物名錄」等措施，來保護海洋漁業資源，海巡署也不斷嚴正取締這些違規行為，並呼籲民眾於購買海鮮食品前，能主動「不購買有動保爭議或瀕臨危害的魚種」，也是因為台灣身在一個四處環海的土地上，民眾若能從日常的消費習慣開始改變，才是人類與海洋共存的最佳選項。

貼文一出，吸引上萬人點讚，網友紛紛留言贊同表示「婚宴支持不提供魚翅，希望大家都能跟上海洋環保，永續海洋」、「感謝海巡為鯊魚申冤」、「這世界上最恐怖的動物是？人類！」、「沒有買賣，就沒有殺害」。

►拍照拍不完

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