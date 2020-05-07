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阿嬤忘帶鑰匙！繩綁9歲孫「6樓空降」開門　下秒繩子突斷掉…驚悚畫面曝

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記者鄭思楠／綜合報導

四川省巴中市一位阿嬤4日出門忘記帶鑰匙，無法進屋，竟然超心大的想出一招，用一條繩子把9歲的孫子從6樓垂降下去進屋開門。不料，繩子突然斷裂，孫子被困4樓鐵窗超1小時，所幸警方接獲報案趕到救人。男童因天熱加上緊張，體力不支多次呼叫，「叔叔快點，我腿麻了沒力氣了！」

據《北京時間》報導，現場影片顯示，當日，繩子突然斷後，男童當真「命懸一線」，被困在4樓的鐵窗外。警方接獲報案後，馬上趕往現場展開救援，同時聯繫開鎖師傅，約10分鐘後救下被困的男童。

警方呼籲，民眾要引以為誡，家長應注意孩子的生命安全，避免意外發生。

▲奶奶忘帶鑰匙用繩將孫從6樓吊下。（圖／翻攝自北京時間）

▲奶奶忘帶鑰匙用繩將孫從6樓吊下。（圖／翻攝自北京時間）

對此，網友紛紛PO文譴責，阿嬤行為太危險，「捨得吊孫子，但捨不得找個開鎖師傅，小時候總聽說6樓吊出去取鑰匙摔死的，都2020年，還有這種事發生，很迷惑」、「之前有小孩這樣繩子斷掉去世的！不要這麼做了，找個開鎖師傅不貴，真的」、「6樓都不怕嗎？就算繩子沒斷，就不怕小孩因為太高中途害怕嚇到手鬆開？現在好了，這小孩被困在窗外1個多小時，估計都有心裡陰影了」。

類似事件早前也曾出現在四川省南充市，當地一位女子為了救被困在3樓遮雨棚的流浪貓，竟然只用一根繩綁著孫子的腰從5樓垂降，事後她坦言非常自責，「不是為了救貓，就不顧孫子死活，當時是有把握才那樣做的，知道錯了，再也不敢了。」

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