6歲男童「頭卡車窗」被鎖死！　粗心媽趕到只見「地上一團布」癱軟

▲男童被車窗卡住。（圖／翻攝自北京青年報，下同）

記者劉亭／綜合報導

湖北十堰市一名男童26日獨自在車中玩耍，卻不慎被車窗卡住頭，大約18分鐘，4路人發現後，雖然緊急破窗，但小孩已經沒有了氣息。男童媽媽收到通知下樓時，只看見地上遺體，當場癱軟在地。

根據北京青年報報導，參與救援的事發社區物業副經理楊先生表示，當天一名裝修工人在停車場找位子時，發現一輛黑色轎車上有男童頭身出窗外，以為小孩在玩，沒有多想繼續停車，不料，停完車後卻發現孩子臉色已經變了，緊急通知物業人員。

楊先生接到通知後，30秒內趕到現場，卻發現車子、後車廂、車窗都被上鎖打不開，6、7歲的男孩被車窗卡住，只好號召大家破窗救人。裝修工人拿出工具協助破窗，同時也打電話報警，並去尋找孩子的家長。

過了約1分鐘，楊先生一行人約1分鐘後成功把孩子抱出，但鼻子已經沒有氣息了，小區的醫護人員也表示，希望不大了，等孩子母親下來，孩子已經抱出來有一會了。楊先生指出「孩子躺在地上，我們用布給孩子蓋上了，他母親在距離十幾米的地方看到就癱在地上了，我們的工作人員幫著扶起來走到孩子身邊」。

「我當時看孩子母親已經講不出話了。這個男孩大概六七歲的樣子，最後沒能救活，我們也覺得很遺憾。」楊先生指出，之後警方記錄了救援過程，由於孩子一家人並非小區住戶，剛好監視器也拍不到孩子卡住的地方，建議父母們帶孩子出門，還是要帶在身邊比較安全。

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