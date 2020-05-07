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美軍擬禁收「曾確診新兵」　擔心病毒有未知影響

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▲▼美軍陸軍第82空降師增兵科威特，預計集結3500人快速反應部隊。（圖／路透）

▲美國國防部考慮禁止曾患新冠肺炎的新兵加入軍隊。（示意圖／路透）

記者吳孟臻／編譯

新冠肺炎對美國及美軍造成極大衝擊，因對新冠病毒資訊掌握有限，不確定是否對人體造成長期上的影響，也擔心需要進一步的醫學評估，五角大廈現正考慮，禁止曾患新冠肺炎的新兵加入軍隊。

新增醫療限制進行最終審核，主要針對曾確診陽性，或曾接受治療的新兵。要獲得國防部醫療豁免，必須接受多項測試，包含心臟疾病和視力喪失等。

多月以來的疫情大流行，軍隊面臨極大的醫療挑戰，尤其是必須在船艦一同生活數月的海軍。海軍官員表示，在航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt ）爆發群聚感染數周後，仍有官兵病毒測試呈現陽性，因此五角大廈意識到，病毒測試的準確性，對於軍部佈署至關重要。

海軍估計，羅斯福號最初無症狀比例達到60%或是更高。海軍官員透露，其中17名海軍一開始檢測為陰性，經過14天的隔離，其中3人測試結果轉為陽性，3人都無症狀。

國防部長艾斯培（Mark Esper）週二在五角大廈表示，國防部將進行隨機測試，以了解軍隊內有多少的無症狀或攜帶病毒患者，「新冠病毒其中一個大挑戰就是無症狀傳播，經過證明，軍隊內無症狀患者比例非常高。」

▼羅斯福號停泊在關島。（圖／翻攝美國海軍臉書）

▲▼羅斯福號停泊在關島。（圖／翻攝美國海軍臉書）

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