流言亂傳「吃雞肉染新冠病毒」　冷血男把小雞當垃圾一口氣活埋6,000隻

▲因為網路上的不實流言,男子竟然活埋小雞。(圖/翻攝自推特/Niranjan Kaggere)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎(COVlD-19)疫情造成全球恐慌,印度一名男子因為相信流言,以為病毒會透過家禽傳染,竟然決定活埋自己所養的6,000隻小雞,還拍攝影片記錄過程。只見影片中,裝滿活雞的貨車一口氣「卸貨」,小雞就像倒垃圾一樣被扔進土坑中,冷血行徑在網路引來網友撻伐。

印度近來受到疫情影響,確診人數達142人,目前已有3起死亡案例,然而網路上卻流傳,「卡纳塔卡邦首府邦加羅爾市(Bengaluru)發現罹患新冠病毒的雞,民眾最近最好避免食用雞肉」的不實流言,引發民心惶惶也讓雞肉價格一落千丈,從原本每隻成本價印度盧比50至60元(約台幣20至24元),跌到印度盧比8至10元(約台幣3至4元)。

居住在邦格阿拉佩特(Bangarpet taluk) 科拉爾區(Kolar)的男子馬坎達(Nazeer Makandar)聽聞消息後,竟然挖了一個土坑,就把所養的6,000隻活雞全部倒入洞中活埋。殘忍影像在網路上被許多網友批評,「太殘忍了,他可以把雞留在外面,為什麼要活埋牠們」、「身為一個素食主義者,看到這樣的畫面讓我心痛」,還有人大罵,「如果人類停止對動物的暴行,就能消滅世界上一半以上的病毒。」

A dejected farmer Nazeer Makandar from Lolasoora village in #Gokak, #Belagavi decided to bury #chicken from his #poultry farm, following steep fall in price due to #CoronavirusOutbreak. @DeccanHerald @CMofKarnataka @mani1972ias #Coronavid19



Nazeer Makandar pic.twitter.com/OExEPM39ay