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129位旅居印度、孟加拉國人5日清晨抵台　滯留馬爾地夫台人要再等等

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▲▼印度,封國。（圖／路透）

▲印度。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

外交部4日晚間表示，世界台灣商會聯合總會租賃一架華航專機前往印度德里接載旅居印度、孟加拉的114位國人，以及在台灣工作的15位外籍人士，總共129名乘客，於晚間7時10分自印度德里國際機場起飛，預計5月5日清晨4時許抵達台灣。但是，滯留在馬爾地夫的國人，駐印度代表處及駐清奈辦事處還在設法協助他們返台。

外交部指出，駐印度代表處田中光代表前往德里機場代表我國政府向印度各地及自行包機來自孟加拉的國人表達關心與問候，並說明此次專機在台灣與印度兩國政府相關機關、世界台灣商會聯合總會及華航等密切協調下得以順利成行。

外交部表示，搭乘本次華航專機者有我國旅居印度及孟加拉的國人，除自孟加拉搭乘專機前來印度德里會合外，也有來自印度偏遠各州，至少40位國人自行僱車行駛10小時以上前往德里國際機場，其中包括來自印度安德拉州(Andhra Pradesh)驅車36小時及孟買車程25小時以上的國人兼程趕赴德里搭乘專機；此外，也有國人在印度因疫情原故逾期停留，幸經我駐印度代表處與印度移民局協調，均順利登機返台。

外交部表示，印度自3月24日起三度實施全國封鎖措施迄今超過40日，南亞地區各國相繼採取封鎖措施，目前國際及國內航班全面停飛。駐印度代表處陸續接獲南亞各地國人要求協助返回臺灣，經協調印度外交部、日本駐印度大使館及相關航空公司，曾於4月1日至4月28日共協助103位國人分別自德里、孟買搭乘日本、韓國航班離開印度、轉機返國。

至於滯留在馬爾地夫的28名台灣人返台問題，外交部說，由於他們在支付5.3萬台幣的包機費用上無法達成共識，加上繳款時間緊迫，導致最後無法成行。

對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指出，他們都是到那邊工作而不是經商，所以經濟上比較艱辛一點，外館從一開始接到消息，就在協助，不管是馬爾地夫出境跟印度入境都要去溝通協調，才能促成包機。而外交部表示，將偕駐印度代表處及駐清奈辦事處持續全力設法協助國人返回台灣。

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