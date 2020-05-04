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台南大億麗緻酒店6月底停業　勞資協商251人全數解僱

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▲台南市勞工局局長王鑫基，特別出席台南大億麗緻酒店第1次勞資自治協商會議，向勞資雙方代表表達市長黃偉哲的關心，並維護勞工權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局局長王鑫基，特別出席台南大億麗緻酒店第1次勞資自治協商會議，向勞資雙方代表表達市長黃偉哲的關心，並維護勞工權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南大億麗緻酒店受新冠肺炎影響，將於6月30日吹熄燈號，大量解僱勞工251人，4日下午就退休金、資遣費、育嬰留停及產假期間終止勞動契約等勞動權益問題，召開勞資自治協商會議，台南市政府勞工局也派員與會，資方允諾一切遵守法令規範及程序辦理，勞工權益絕對不會受損。

台南大億麗緻酒店勞資雙方，各自推派5名代表出席勞資自治協商會議，雙方就退休金、資遣費、謀職假及就業輔導等議題進行協商，會中勞資雙方達成共識，若符合退休條件，有舊制年資者，舊制年資之資遣費依退休金（1年2個基數），新制年資1年給0.5個基數，最高給6個基數之資遣費。

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▲台南市勞工局局長王鑫基，特別出席台南大億麗緻酒店第1次勞資自治協商會議，向勞資雙方代表表達市長黃偉哲的關心，並維護勞工權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

未符合退休條件者，舊制年資1年給1個基數之資遣費，新制年資一年給0.5個基數，最高給6個基數之資遣費。再者，僅有新制年資者，1年給0.5個基數，最高給6個基數之資遣費。另外，公司主動提供資遣費計算明細表給每位勞工勞權。

▲台南市勞工局局長王鑫基，特別出席台南大億麗緻酒店第1次勞資自治協商會議，向勞資雙方代表表達市長黃偉哲的關心，並維護勞工權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局局長王鑫基，4日下午特別出席台南大億麗緻酒店第1次勞資自治協商會議，向勞資雙方代表表達台南市長黃偉哲對於該酒店大量解僱勞工案的關心，「勞工權益第一，守護勞權」。

王鑫基說，大量解僱之後續程序作業，勞工局將提供必要之協助，5月12、13及14日，資方將安排3場次說明會，勞工局將與被資遣勞工說明勞工權益及就業輔導等事宜。

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