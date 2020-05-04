▲疫期報稅以室外帳篷戶外收件及快篩分流的原則，分散報稅人潮。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦4日前往北區國稅局桃園分局，視察報稅防疫及便民服務措施指出，今年因疫情申報期間展延到6月30日，在報稅動線的規劃，以室外帳篷戶外收件及快篩分流的原則，分散報稅人潮，也提供「免下車收件得來速」服務，另外提供網路報稅輔導共28個服務窗口，方便民眾洽詢申報，顧及防疫安全，讓便民服務達標。

▲▼防疫和便民措施達標，鄭文燦肯定國稅局桃園分局貼心服務。（圖／北區國稅局提供）

鄭文燦提及，5月是報稅季節，報稅日第1天（5月1日）就有約7,000多人完成報稅，是歷來速度最快的，北區國稅局做出很好的防疫安全動線規劃，由統一快篩的申報入口走入，國稅局服務同仁量測額溫、請市民以酒精洗手後，隨即詢問申辦項目，如為單純遞送申報書、試算回復或附件即導向收件專櫃，收件完成就可離開，無須進入申報場域。

▲▼等待區以輕便椅規劃室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離。（圖／北區國稅局提供）

如需查調所得、進行網路申報或其他各稅申辦事項，則以不同顏色貼紙貼於胸前，再引導至查調專區，查調專區設於戶外，民眾完成查調後能隨即離開，而查調後想繼續網路申報者，查調專區另設有申報專櫃，讓民眾一站式完成申報後，由側門離開。另等待區也以輕便椅規劃室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離。北區國稅局讓民眾繳稅速度加快，並達成防疫標準，其友善服務值得其他政府機關參考。包括財政部北區國稅局長王绣忠、北區國稅局桃園分局長沈榮泉、市府地稅局長姚世昌、桃園區長陳玉明等均一同訪視。

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