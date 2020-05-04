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廣州病例密集出現「已出現跨市和跨省」　官方緊急排查115人！

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▲口罩,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／路透社）

▲口罩。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情在大陸雖然已趨穩，但廣州近日密集發現多起病例，更出現了「跨市和跨省」狀況，受到各界高度關注。目前緊急對相關人員115人進行排察以及隔離觀察管理。

根據「健康時報」報導，廣州市衛健委3日發佈的新冠肺炎疫情情況，5月2日0時至24時，新增無症狀感染者1例。這名31歲的無症狀感染者，常住廣州市新塘鎮，4月27日作為增城一例感染者的密切接觸者進行集中隔離醫學觀察，5月1日核酸檢測轉陽性。

這也是自4月27日以來，廣州增城區新塘鎮第5次被通報為病例來源地。連日來多起病例來自廣州市增城區，從4月26日一名24歲女性無症狀者。4月27日新增了7例無症狀感染者，其中有6名都和新塘鎮有關，為26日新塘鎮報告一例感染者的5名家庭成員和1名密切接觸的同事。

▲▼黑龍江,綏芬河市,中俄邊境,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲新冠肺炎防控。（圖／路透社）

4月30日廣州市新冠肺炎疫情情況通報，再次新增1例無症狀感染者，也是來自廣州市新塘鎮：男，23歲，常住廣州市新塘鎮。5月1日新增1例無症狀感染者依然和廣州市新塘鎮有關：男，30歲，常住廣州市新塘鎮。

除了廣州市，4月29日深圳市衛健委通報，新增境內病例1例，男，29歲。4月22日，從廣州市增城區到深圳市寶安區。廣西天等縣新冠肺炎疫情防控指揮部發佈通報指出，4月28日19:00接到福新鎮政府彙報稱，該鎮江岸村布岸屯許萬傑反映28日早上他接到增城公安機關的電話，告知他曾經入住的廣州市增城區新塘鎮匯客賓館有新冠肺炎病例，他本人屬密切接觸者。

根據疫情管控相關規定，廣西天等縣疫情防控指揮部決定，已對布岸屯全屯35戶115人以及排查掌握和許萬傑夫婦有過密切接觸的人員進行居家隔離觀察管控。

廣州市增城區副區長林怡輝表示，已對與病例相關的匯客酒店等10個重點場所進行調查，全力甄別密切接觸者，確保不遺漏每條線索、不錯失每個資訊。林怡輝還介紹，已加強對新塘鎮轄區內283戶藥店的監測，對購買發熱、咳嗽藥品的病人進行登記篩查，確保早發現、早報告、早隔離、早治療。

►戴口罩更要保養

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