蘋果iOS 13.5將發布　三大更新重點一次看

▲蘋果iOS 13.5 beta 3。（圖／翻攝自9to5mac）

記者陳心怡／外電報導

蘋果本周向開發人員和Beta用戶發布最新的iOS 13.5 beta 3。此更新包括三項主要更改，而這些更改其實都是針對新冠肺炎（COVID-19）而做出的。

第一，蘋果和Google共同研發智慧手機的新冠病毒接觸追蹤平台，預計於今年5月推出API（應用程式介面），讓各國公共衛生機關所推出的App能迅速實現Andriod及iOS設備互通。

接觸追蹤API將會在 Android 和 iOS 上做軟體更新，蘋果表示，操作系統還將提示用戶是否要參與聯繫人追踪，用戶還需要下載所在地區的相應公衛App，且蘋果不會批准任何 App Store 應用程式使用接觸追蹤API；另外，若沒有醫學驗證，用戶將無法將自己提列為陽性，以防止系統被濫用。

第二，如果用戶戴著口罩，iOS 13.5可以更輕鬆地解鎖iPhone。進行此更改後，Face ID可以檢測用戶是否戴著口罩，並且可以直接跳到密碼畫面。這種變化大幅簡化了解鎖流程。



最後，iOS 13.5也改進了 FaceTime 的群組視訊功能，提供禁用群組影像通話與動態縮放效果選項，這不外乎就是為了讓用戶在使用上有更好的整體感受。

蘋果可能會在向所有人公開發布之前再發布一個iOS 13.5 Beta版本。如果Beta測試按計劃進行，預計iOS 13.5將與曝光通知API一起發布。