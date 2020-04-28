陸官方首度證實：解放軍新組建海軍陸戰隊！這「3詞」透關鍵訊息

▲解放軍人民海軍71周年影片。（圖／翻攝自人民海軍微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美在南海、台灣海峽頻頻較勁，在中共解放軍海軍成立71周年紀念日（4月23日）當天，《解放軍報》在頭版刊發文章證實新組建了海軍陸戰隊！知名時政類微信公眾號「政知見」指出，該篇報導有幾個關鍵詞值得特別關注，分別是「兵力結構體系、新組建、海軍陸戰隊」。

《解放軍報》報導指出，在人民海軍成立71周年之際，海軍新型作戰力量活躍在萬裡海疆的演兵場；新組建的海軍陸戰隊演訓足跡不僅遍佈祖國山川，也隨著中國艦艇的航跡在世界各地留下了訓練座標，全域全譜、全維多棲、全時應急作戰能力大幅提升。

實際上，解放軍海軍陸戰隊擴大規模的問題一直備受關注。在2017年3月的大陸國防部記者會上，發言人吳謙首次證實，包括海軍陸戰隊調整在內的相關改革措施正在按計劃穩步推進。「政知見」稱，如今《解放軍報》的撰文，是軍媒首次對海軍陸戰隊使用相關表述。

▲解放軍自製航母山東艦進行海試 。（圖／翻攝中國軍視網）

「政知見」指出，軍報13日刊文稱，3月下旬，一場特殊的連史館開館儀式在海軍陸戰隊某旅空中突擊營舉行，「攻堅模範連」和「碾莊圩突擊模範連」兩個榮譽連隊的官兵在他們共同的連史館重溫先輩事蹟。由此可以看出，2支連隊此前隸屬於陸軍集團軍，而今，已經變身成為海軍陸戰隊空中突擊營組成部分。

為何擴編海軍陸戰隊？軍事評論員宋忠平表示，因為擔負任務複雜、艱險，海軍陸戰隊在各個國家所充當的，都是一個特種兵的角色，因此也被稱為「軍中之軍」，需要注意的是，區別於美軍，大陸目前即便實現了擴編，但陸戰隊仍然是隸屬於解放軍海軍之下的一個兵種，並非獨立的軍種。

▲解放軍人民海軍。（圖／翻攝自人民海軍）

宋忠平指出，大陸自己的任務種類、需求也在增加，「舉一個簡單的例子，中國的軍艦在亞丁灣常態化護航，這在以前是沒有過的，這就需要有隨艦的陸戰隊員遂行安保、反恐任務。電影中撤僑、解救人質的蛟龍突擊隊員，正是我們的海軍陸戰隊。」

宋忠平還分析稱，不論是從軍事鬥爭準備的角度來看，還是從反恐作戰任務角度看，目前中國海軍陸戰隊的規模都遠不足以擔負如此繁重、嚴峻的任務，加強相關作戰能力、人員裝備配置，順其自然，「但這裡面除了加強人員數量、素質外，也需要格外注意強化陸戰隊的裝備現代化。」

▲解放軍075型兩棲攻擊艦。（圖／翻攝 環球時報）

另外，在解放軍海軍建軍節之際，第二艘075型兩棲攻擊艦22日在上海下水，這意味著大陸在半年內，下水兩艘075型兩棲攻擊艦。該艦是大陸自主研製的首型兩棲攻擊艦，具有較強的兩棲作戰和執行多樣化任務能力。

環球網文章引述退役美國海軍陸戰隊軍官格蘭特紐瑟姆上校發表的文章稱，大陸下水的075型兩棲攻擊艦堪比美國海軍「黃蜂」級兩棲攻擊艦，而後者正是美國海軍陸戰隊遠徵部隊的中堅力量。

075型艦隻用了6個月的時間就建造完成，而美國建造同等噸位的攻擊艦用了3年。5年內，解放軍在印度洋的軍事存在將會使敵手更加擔憂。具體來說，各界可能會看到大陸的「海軍陸戰隊遠征部隊」經常出沒於此。此前，海軍軍事學術研究所研究員張軍社也曾表示，「台獨」分裂勢力氣燄囂張，我們應該增加陸戰隊兵力，提高作戰能力。