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江啟臣於國際民主聯盟刊登專論　疾呼WHO需要台灣

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▲國民黨立委江啟臣質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣在國際民主聯盟（IDU）刊登英文專論，以其4月20日參加IDU線上防疫會議中的發言為基礎，疾呼台灣需要參與世界衛生組織（WHO），而世界衛生組織也需要台灣。

江啟臣專文以「被排拒但仍有能力與意願：台灣在疫情中的故事」為題，讚揚台灣公衛醫療的進步，以及高度警覺性的人民，有效降低了這次新冠病毒疫情的衝擊。文中特別提到，台灣的經濟不僅受到疫情影響，也受到中國大陸和香港經濟因疫情衰退的雙重打擊。

江啟臣說，國民黨主張以立即推動有排富條件的發現金紓困方案，取代民進黨政府的疫情結束後發酷碰券的計畫，而且國民黨會密切監督民進黨政府於疫情中有違法侵害人權之虞的作為。

江啟臣表示，江啟臣主席專文末段強調，國民黨是負責任的在野黨，希望中共當局與世界其他國家，能尊重並支持我國人民欲參與世衛組織且做出貢獻的訴求。

江啟臣參加的線上會議中，出席者包括前澳洲總理艾伯特、奧地利歐盟事務部長艾茲達德勒、英國貿易政策次長漢茲等出席，頗受國際政黨間的重視。此篇會後專文更顯示無論國民黨執政或在野，均全力支持可讓我國重返世衛組織的理性、靈活外交政策。

▼國民黨主席江啟臣在國際民主聯盟（IDU）刊登英文專論。（圖／國民黨文傳會提供）

▼國民黨主席江啟臣在國際民主聯盟（IDU）刊登英文專論。（圖／國民黨文傳會提供）

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