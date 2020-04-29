　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一張表看母親節周末國道疏運措施　疫情衝擊「交通量估少10%」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼春節返鄉國道車潮。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲母親節周末交通量將較歷年母親節下降約10%。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者賴文萱／台北報導

今年5月9、10日周休二日適逢母親節，高速公路局參考近年母親節交通量統計資料，及目前受疫情影響，預估本次母親節假期交通量將較歷年母親節下降約10%。研判交通需求以短途旅次之車流為主，周休交通量約90-100百萬車公里。

▲▼母親節國道疏運措施。（圖／高公局提供）

請繼續往下閱讀...

▲母親節國道疏運措施。（圖／高公局提供）

為維護國道合理服務水準，母親節周休研擬相關交通疏導措施，包括：於109年5月10日15至20時，實施周日15-20時常態性國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道高乘載管制，以及假期間增開開放路肩、實施10處精進式匝道儀控，並視交通狀況啟動較嚴格匝道儀控管制及機動開放路肩措施，以及國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控等措施。

▲▼母親節國道疏運措施。（圖／高公局提供）

▲母親節周末國道開放路肩路段與時段彙整表。（圖／高公局提供）

高公局建議欲使用國道民眾，周六南向利用下午時段出發，周日北向提早至上午時段出發，避免車流過度集中。另為配合防疫措施，用路人可利用國道沿途資訊可變標誌（CMS）顯示觀光景點容量管制之相關資訊；並於服務區公共使用餐桌以加設隔板或採梅花座位配置方式加以區隔，保持室內安全社交間距（1.5公尺），適當控管服務大廳安全容留人數。

為配合全民防疫，進出各服務區賣場大廳皆需全面量測體溫及配戴口罩，若檢測有體溫過高之民眾，將禁止進入服務大廳，請民眾多加配合。

ET快訊
愷樂內衣代言飛了！合作4年..廠商開鍘「刪光照片」徹底切割
快訊／CHEN的老婆生了！EXO晉升爸爸團
慶祝台灣「連4+0」！手搖杯買1送1、麵包第2件0元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

環保署補助772萬給竹縣蓋焚化爐　環團氣炸「戴奧辛、灰渣」將滿天飛

三菱→奧迪！台大醫施景中集氣成功「4天0確診」　網跪求：明天奧運

全中運何時復辦？　指揮中心：宣布疫情結束後的2個月內

高雄兵推動用約200人「內容曝光」　陳時中：不贊成大規模演練

綠燈剛起步！天外飛來「一塊路牌」　騎士突眼前漆黑嚇傻急停…網一見氣炸

口罩出貨太快「品質下滑」？陳時中：將加強檢查頻率

26國人被迫困馬爾地夫...求助政府想回家　陳宗彥曝「返台困難點」

疫情造成缺藥危機？民眾買不到藥　陳時中：直接跟食藥署反映

疫情漸趨緩五一連假找愛情　中壢美滿未婚聯誼報名熱絡

美國新冠肺炎有「發冷發抖」新症狀　台灣「不列通報」有原因！

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

融化！阿金「緊抱小被被」滾動　露幸福臉萌暈網：快抱緊處理❤

「母在鍋中煮」小猴緊握媽媽不肯放 右手遭燙傷！送醫 漸復原、努力長大

環保署補助772萬給竹縣蓋焚化爐　環團氣炸「戴奧辛、灰渣」將滿天飛

三菱→奧迪！台大醫施景中集氣成功「4天0確診」　網跪求：明天奧運

全中運何時復辦？　指揮中心：宣布疫情結束後的2個月內

高雄兵推動用約200人「內容曝光」　陳時中：不贊成大規模演練

綠燈剛起步！天外飛來「一塊路牌」　騎士突眼前漆黑嚇傻急停…網一見氣炸

口罩出貨太快「品質下滑」？陳時中：將加強檢查頻率

26國人被迫困馬爾地夫...求助政府想回家　陳宗彥曝「返台困難點」

疫情造成缺藥危機？民眾買不到藥　陳時中：直接跟食藥署反映

疫情漸趨緩五一連假找愛情　中壢美滿未婚聯誼報名熱絡

美國新冠肺炎有「發冷發抖」新症狀　台灣「不列通報」有原因！

陸頒「摩天樓禁令」　住建部：一般不得新建500公尺以上建築

房子比自己還老！北市700名房貸族「熱衷老公寓」　2優勢拚過新大樓

學會「說話之道」人緣更好！5個高情商聊天小技巧　愛搶答不可取

環保署補助772萬給竹縣蓋焚化爐　環團氣炸「戴奧辛、灰渣」將滿天飛

女星援助同學請吃飯　對方真實身份曝光...竟是泰富豪千金

化妝不NG、彩妝神救援！　絕望補妝急救大法

快訊／《少年Pi的奇幻漂流》印度男星驚傳逝世　享年53歲

連續4天0確診！北捷士林站「40」變最新拍照景點　網笑翻：明天50去武陵

不忍了！央視連2天反擊　銳評：蓬佩奧「已經突破作人的底線」

SBL冠軍賽／阿男出頭天　郭昭男奇兵出擊拚到底

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

生活熱門新聞

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

疫爆圖曝20天台灣奇蹟　4萬人看呆

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

防疫百日「疾管署遭駭」　蔡英文病歷成目標

疫情何時能結束？名醫曝全球97%「終結時間點」：看到曙光了

iPhone 6S→新一代SE！他用2天曝滿意心得

和謝震武吵架！他曝原因超傻眼

14天9片口罩有望增加？陳時中曝可能性

「業配王」陳時中發威！龜苓膏被掃空！

台灣「連4+0」！餐飲優惠懶人包

更多熱門

相關新聞

台中麗寶母親節3大優惠

台中麗寶母親節3大優惠

一年一度的母親節即將到來，找個時間和媽媽約會去，台中麗寶樂園推出多項5月優惠，帶媽媽開賽車甩尾、坐浪漫摩天輪，再去吃頓母親節大餐，感謝媽媽的辛勞。

伯爵法國空運玫瑰打造花坊

伯爵法國空運玫瑰打造花坊

東森購物寵媽咪　BESO鞋下殺34折

東森購物寵媽咪　BESO鞋下殺34折

帶媽媽住太魯閣晶英買8000送8000

帶媽媽住太魯閣晶英買8000送8000

LINE購物推「給媽咪愛的集氣」最高享10%回饋　「降價通知功能」貼心上線

LINE購物推「給媽咪愛的集氣」最高享10%回饋　「降價通知功能」貼心上線

關鍵字：

母親節國道高速公路高公局

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

周揚青親上火線止血！

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

南韓：金與正將成官方接班人

忍住不上床就有300萬入袋！

更多

最夯影音

更多
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面