一張表看母親節周末國道疏運措施　疫情衝擊「交通量估少10%」

▲母親節周末交通量將較歷年母親節下降約10%。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者賴文萱／台北報導

今年5月9、10日周休二日適逢母親節，高速公路局參考近年母親節交通量統計資料，及目前受疫情影響，預估本次母親節假期交通量將較歷年母親節下降約10%。研判交通需求以短途旅次之車流為主，周休交通量約90-100百萬車公里。

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▲母親節國道疏運措施。（圖／高公局提供）

為維護國道合理服務水準，母親節周休研擬相關交通疏導措施，包括：於109年5月10日15至20時，實施周日15-20時常態性國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道高乘載管制，以及假期間增開開放路肩、實施10處精進式匝道儀控，並視交通狀況啟動較嚴格匝道儀控管制及機動開放路肩措施，以及國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控等措施。

▲母親節周末國道開放路肩路段與時段彙整表。（圖／高公局提供）

高公局建議欲使用國道民眾，周六南向利用下午時段出發，周日北向提早至上午時段出發，避免車流過度集中。另為配合防疫措施，用路人可利用國道沿途資訊可變標誌（CMS）顯示觀光景點容量管制之相關資訊；並於服務區公共使用餐桌以加設隔板或採梅花座位配置方式加以區隔，保持室內安全社交間距（1.5公尺），適當控管服務大廳安全容留人數。

為配合全民防疫，進出各服務區賣場大廳皆需全面量測體溫及配戴口罩，若檢測有體溫過高之民眾，將禁止進入服務大廳，請民眾多加配合。